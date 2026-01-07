Balearon a un joven en Cipolletti y se investiga posible ajuste de cuentas: "Alguien lo estaba persiguiendo"
El hecho se registró durante la noche del martes en cercanías de la terminal de ómnibus. Testigos aseguraron que ingresó con preocupación a la estación de servicio que se encuentra en el lugar. Policía de la Unidad 4ta investiga el hecho.
En la noche de este martes, un hecho de inseguridad generó preocupación en uno de los tradicionales accesos de Cipolletti. Un joven de unos 18 años fue herido de un disparo y tuvo que ser asistido por personal policial. Testigos dialogaron con LM Cipolletti y revelaron detalles sobre el estado de la victima, quien se ocultó en la estación de servicio ubicada en Lisandro de la Torre y Pacheco.
Alrededor de las 22 horas, testigos que se encontraban en el comercio dentro de la reconocida estación de servicio aseguraron escuchar una detonación en cercanías del CCC. Según se conoció, el joven fue herido de un disparo en uno de sus pies. "Cuando entré a la estación de servicio, habían varias personas y escuchamos un ruido de un tiro. Me doy vuelta, miro hacia el auto donde estaba mi señora y veo que entra un chico muy joven, muy flaquito y se va directamente de atrás de la mesas que están en la parte de la confitería", relató uno de los testigos.
En ese sentido, remarcó que el joven no mostraba una actitud normal: "Lo que me llamó la atención fue que estaba como desorientado y nervioso, se agarraba la remera y estaba agitado, supongo que venia del lado del CCC, porque de ese lado se escuchó el disparo. Lo vi mal y presentí que se había mandado una macana, estaba inquieto y perseguido". Además, agregó que "no tenía sangre, le veía una manera que no era normal, cuando vio que lo mirábamos, se fue como para el baño de la estación".
Y concluyó que "el muchacho entró corriendo, como que alguien lo estaba persiguiendo. Parecía que hubo un problema, habían alrededor de 20 policías, pero al chico lo vi como muy perseguido".
Investigan los hechos y buscan al autor del disparo
Luego de que ingresara al establecimiento, aseguraron el joven fue asistido por personal médico y uniformados llevaron a cabo las primeras tareas de investigación en el lugar. "Llegó una ambulancia junto con cinco patrulleros y empezaron a mirar para el lado de la vía. Vi que lo levantaron en camilla y lo metieron adentro del vehículo", comentaron.
Con respecto a la investigación policial, Luis Balboa, titular de la Unidad 4ta, confirmó el hecho y reveló: "Estamos en plena investigación y buscando al autor del disparo. El joven tiene una herida en su pie y está fuera de peligro". El muchacho fue trasladado en ambulancia hacia el hospital local para observación.
