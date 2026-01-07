Roban tres veces un local y cayeron por cámaras de seguridad

Los ladrones aprovecharon que el dueño no estaba y se llevaron un electrodomésticos. Los atraparon gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia.

Los allanamientos se realizaron el martes en distintos puntos de Villa Regina. Recuperaron el botín y los sospechosos quedaron imputados.

La Policía logró esclarecer una serie de robos ocurridos en una tornería del Parque Industrial de Villa Regina tras un intenso trabajo de investigación que culminó con seis allanamientos en distintos barrios de la ciudad con la recuperación de gran parte de los objetos sustraídos y se secuestró el vehículo utilizado por los sospechosos, quienes quedaron imputados.

Los hechos comenzaron a fines de diciembre de 2025 , cuando el propietario del taller se encontraba fuera de la ciudad.

La pesquisa determinó que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero , desconocidos ingresaron al comercio y se llevaron una cocina, ventiladores de pie y otros elementos de uso cotidiano.

Las imágenes de las cámaras de seguridad

Pero los ladrones no se conformaron, porque el 4 de enero, cuando los mismos individuos volvieron a forzar el acceso para apoderarse de otras cosas de valor. Sin embargo la maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad que posee la propiedad.

A partir de esas imágenes que mostraron a los autores, tareas de campo efectuadas por personal de la División Judicial e Investigaciones, que incluyó el análisis del material y seguimientos, lograron identificar a los presuntos autores y un auto Renault 9 que habrían utilizado para el traslado de los elementos robados.

Con esa información, se solicitaron las medidas judiciales que habilitaron la realización de los allanamientos.

Allana robo tornería Regina 4

Los operativos se realizaron desde las primeras horas de la mañana de este último martes y contaron con la participación de efectivos de la Jefatura de Zona II, Comisaria 5°, 35° y 40° de Chichinales, Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y Gabinete de Criminalística, “destacándose la articulación operativa que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, destacaron fuentes de la fuerza rionegrina.

“El despliegue fue amplio y coordinado”, se agregó, lo que permitió obtener resultados positivos: se recuperó una cocina y un ventilador entre otros varios de los efectos robados y se incautó el vehículo.

Además la causa avanzó en la imputación de los sospechosos de haber participado en el ilícito, aunque no se detalló cuántas personas son las involucradas. En tanto que los bienes robados fueron restituidos a su dueño.