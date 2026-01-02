Peleas familiares, golpes y violencia en el Alto Valle: cronología de un comienzo del año conflictivo

El inicio de un nuevo año motivó la intervención policial en Villa Regina y General Roca. Un hombre fue encontrado exaltado en el techo de su vivienda tras un conflicto familiar.

El comienzo del año 2026 estuvo marcado por situaciones de conflicto en varias ciudades de Río Negro . La Policía de Río Negro asistió a una vivienda por una pelea familiar que descubrió a un hombre exaltado insultando y arrojando objetos desde el techo y otro episodio de violencia con una persona alterada, ambos en General Roca. Además, intervino en una pelea de pareja en Villa Regina .

La primera situación se desarrolló en el barrio Stefenelli de General Roca , cuando los efectivos de la Subcomisaría 67° asistieron a un domicilio en la calle Japón tras recibir un llamado por un conflicto familiar . Los agentes asistieron al lugar y encontraron a un joven en el techo de la vivienda , en estado de completa exaltación , arrojando escombros y otros elementos.

El hombre continuó actuando con violencia e insultando al personal policial, cuando le indicaron que descendiera del techo de la casa. Pese a la resistencia, bajó de forma desafiante e intentó agredir a los agentes , lo que derivó en lesiones en uno de ellos.

Los familiares del joven intentaron interferir con la intervención, esto motivó un llamado para solicitar apoyo de otras unidades policiales. Una vez que asistieron otros agentes para controlar el enfrentamiento, lograron reducir al hombre y trasladarlo a la dependencia policial.

La fiscal de turno ordenó su detención, la solicitud de antecedentes penales y la continuación de las actuaciones judiciales correspondientes.

Otro hombre alterado en Roca

Otro episodio digno de relatos salvajes se desarrolló en General Roca, cuando el personal de la Comisaría 31° fue alertado por un episodio de violencia con una persona alterada. El llamado se recibió desde un domicilio de la calle Holanda del barrio Fiske Menuco, donde un joven estaba en un estado de alteración.

El hombre protagonizó un enfrentamiento con los uniformados, al empujar a los efectivos y dañar un teléfono celular. Esto motivó la solicitud para recibir apoyo de otras unidades, lo que derivó en el control de la situación cuando los agentes lograron reducir al joven utilizando la fuerza mínima necesaria y lo trasladaron detenido a la comisaría.

La fiscalía dispuso la realización de peritajes sobre los daños efectuados como el dispositivo móvil roto y la verificación de antecedentes penales. La Policía de Río Negro destacó estas intervenciones en situaciones de alta tensión para garantizar la seguridad de vecinos, familiares y efectivos.

Una pelea de pareja que derivó en una denuncia de violencia de género

El tercer episodio que se desarrolló durante la víspera del 1 de enero en Villa Regina. La Policía de Río Negro intervino en una pelea de pareja que había escalado en los niveles de violencia.

El personal de la Comisaría 5° fue alertado por una situación de violencia protagonizada por un hombre de 30 años. Los uniformados acudieron al domicilio ubicado en la intersección de las calles Regina Pacchini y Neuquén. Cuando llegaron los agentes, descubrieron que el hombre había agredido a la mujer que estaba en el interior de la vivienda. En el lugar se encontraba otra mujer que intentaba calmar la situación.

policia noche.jpg La situación de conflicto entre la pareja derivó en una denuncia por violencia de género, tras la intervención policial.

Sin embargo, la situación continuó cuando el agresor salió a la vía pública y adoptó una actitud hostil, al intentar agredir a los agentes. Finalmente fue reducido y detenido hasta la Comisaría.

Tomó intervención el Fiscal de Turno, quien dispuso que el hombre permanezca detenido por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. También solicitó los antecedentes penales y la incorporación de la denuncia penal por violencia de género radicada por la víctima.