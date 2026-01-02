La Policía intervino en varios procedimientos durante el cierre e inicio de año en Cipolletti

Detenidos por robar una farmacia en Balsa Las Perlas, secuestros de autos y motos robadas y la restitución de un rodado en Ferri, marcaron las últimas intervenciones policiales en Cipolletti.

En las últimas horas del año y durante la madrugada del 1 de enero, distintos procedimientos policiales se desplegaron en barrios de la ciudad y en Balsa Las Perlas , con aprehendidos por hurto, causas por encubrimiento y la recuperación de rodados robados.

Uno de los hechos más relevantes se registró el miércoles al mediodía, cuando personal de la subcomisaría 82° de Las Perlas intervino tras un hurto ocurrido en una farmacia ubicada sobre calle Elvira Abarzúa. Según la información oficial, dos hombres, mayores de edad, sustrajeron tres perfumes del local y escaparon en dirección al puente carretero que une Cipolletti con Neuquén .

La rápida comunicación entre fuerzas permitió alertar a la Policía neuquina, que logró demorar a los sospechosos ya del otro lado del río , con los elementos robados en su poder. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la unidad policial cipoleña , donde quedaron identificados y notificados por el delito de hurto, quedando a disposición de la Justicia.

secuestro perfumes robados Las Perlas Los sujetos habían robado tres perfumes en una farmacia y habían escapado hacia Neuquén, donde fueron detenidos. Gentileza

Vehículo robado y persecución nocturna

Ya en las primeras horas de 2026, la actividad policial continuó en distintos sectores de la ciudad. Durante la madrugada del jueves, efectivos de la subcomisaría 79° realizaban tareas de prevención en el barrio 200 Viviendas cuando detectaron un automóvil que circulaba a gran velocidad por calle Antonio Turrin.

El rodado fue interceptado en la intersección de Scalabrini Ortiz y Esmeralda. Tras verificar los datos, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la misma unidad policial. El fiscal de turno ordenó iniciar actuaciones por el delito de encubrimiento, procediéndose al secuestro del auto y a la demora del conductor, quien quedó a disposición de la autoridad judicial.

moto secuestrada cipolletti La subcomisaría 79° tuvo resultados positivos en la demora y recupero de dos vehículos con pedido de secuestro. Gentileza

Intento de robo de moto y otro secuestro

Horas más tarde, cerca de las 21 del jueves, otro procedimiento volvió a involucrar a la subcomisaría 79°, esta vez en el barrio 150 Viviendas. Mientras patrullaban la zona, los efectivos observaron a un hombre que intentaba arrancar una motocicleta que presentaba faltantes de plásticos y no tenía patente colocada.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir a pie, abandonando el rodado. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que la motocicleta había sido sustraída. El fiscal interviniente dispuso el inicio de actuaciones por encubrimiento y la demora del individuo, además del secuestro del vehículo.

moto restituída a su dueña cipo Una vecina de Ferri, recuperó su moto que le habían robado. Gentileza

Recuperación y restitución de una motocicleta

En paralelo a los procedimientos con detenidos, también hubo un resultado positivo para una vecina de la ciudad. Personal del Destacamento Especial 128° de Ferri, concretó la entrega de una motocicleta que había sido recuperada en el marco de una causa judicial por hurto.

La restitución se realizó a la propietaria del rodado, una mujer de 40 años, luego de que la Fiscalía interviniente autorizara la devolución tras la acreditación de la propiedad. La damnificada aceptó la entrega en conformidad y agradeció el rápido accionar policial, destacando la importancia de la recuperación del vehículo.

Los distintos hechos registrados entre el 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero dejaron como saldo varios demorados, secuestros de vehículos robados y la restitución de bienes a sus dueños. Desde la Policía destacaron la presencia preventiva en los barrios y la articulación entre unidades como claves para responder con rapidez durante fechas sensibles, donde suele incrementarse la actividad delictiva.