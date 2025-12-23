Violencia de género: el desesperado pedido de una mujer para que la protejan de su ex

Una vecina de Cipolletti pide a gritos que la protejan de su ex . Con tono de angustia y por momentos vehemente por todo lo que quiere, contar le aseguró a LMCipolletti que vive aterrada y no puede andar tranquila por la calle porque teme encontrárselo, dado que ya sucedió y terminó todo mal . Su actual pareja la tuvo que defender.

Las identidades no se brindan porque hay denuncias y causas en proceso tanto en el fuero Penal como en el de Familia . El último lunes acudió a las oficinas del Ministerio Público Fiscal solicitando un botón antipánico como medio de protección. Ya lo había pedido anteriormente y espera que se lo otorguen.

La mujer, contadora, de 32 años , asegura que a lo largo de los 15 años de relación, de la que nació una hija hoy de 13 años que no puede ver, sufrió violencia física y psicológica . Se separó, pero decidió volver ante la insistencia de él y la necesidad de estar con su niña. Pero se mantuvo la hostilidad, hasta que ella dijo basta y tomó la firme decisión de dejarlo para siempre, y así lo hizo. Se mudó y continuó desarrollando su labor profesional con persistencia, a la vez que conoció a su nueva pareja.

Contó que el sujeto la acusó de abandonar la familia y él obtuvo la tenencia de la hija, medida que quiere revertir en el Juzgado de Familia. Ella por su parte, logró que el 14 de octubre le impusieran una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros por 90 días.

No obstante, agregó que el hombre intentó una y otra vez volver a estar juntos, pero ella no aceptó. Pero la acosa y se le ha aparecido en lugares inesperados, por lo que creen que la está siguiendo a través de alguna aplicación telefónica, porque en uno de los episodios le quitó el aparato y se lo devolvió días después a través de un familiar. La sospecha la sostiene en que encontró en su auto personal un rastreador GPS, y presume que se lo había colocado él para seguirle el rastro.

"... un tiro en la frente"

El viernes de la semana pasada al caer la tarde la víctima caminaba junto a su pareja por la esquina de la calle Roca y España, pleno centro de la ciudad donde circulaba una gran cantidad de transeúntes y se toparon con él. No fue un encuentro amistoso y todo quedó reflejado en la denuncia que la nueva pareja de la vecina presentó en la Comisaría 4ta. En el relato, dijo que los increpó y le advirtió a él que “no hacía nada porque estaba con su hija, pero que me iba a agarrar solo y que me iba a dar un tiro en la frente”.

Sostuvo que se trata de una “persona peligrosa” y que es “legítimo usuario” para portar arma, y suele andar con una “Glock 9 mm encima, por lo cual tengo miedo de lo que nos pueda llega hacer”.

Cuando estaban unidad policial apareció el sujeto y coincidieron en la guardia, donde se desató una discusión porque ella le reprochó que la estaba siguiendo y recalcó que tenía una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros. Una mujer policía tuvo que retirarlo al exterior. Pero al salir se encontraron nuevamente con él en la vereda y de nuevo discutieron acaloradamente. Todo quedó registrado en videos que pusieron a disposición de las autoridades.

Antecedentes de violencia

No obstante no fue esa la única denuncia que presentó la pareja contra el ex de ella. El 11 de octubre la contadora hizo una de carácter penal en la Comisaría 4ta porque a había interceptado en la calle Uspallata de Cipolletti y al bajar del auto la tomó del brazo y le pidió que se fuera con él. La chica se negó y tuvo que interceder su actual pareja, a quien le tiró piñas y patadas y fue cuando le arrebató el celular, indica el documento policial.

Al día siguiente acudió a la Comisaría de la Familia y formalizó otra denuncia por violencia de género, comprendida en la Ley 3040. Recalcó que ya había recurrido a esa dependencia por los mimos motivos. Reclamó que le devuelva su teléfono y que dictaran la prohibición de acercamiento, lo que se lo concedieron el 14 del mismo mes. En esa resolución le ordenaron al hombre la realización de un tratamiento psicológico en el área de Salud Mental del hospital, pero no le dieron el botón antipánico como había solicitado.

Ese lunes la mujer se volvió a presentar en la Fiscalía, donde se inició una investigación por la violación de la prohibición de acercamiento y las amenazas. Paralelamente continúa el expediente en el Juzgado de Familia. Espera con desesperación que le otorguen el dispositivo electrónico.