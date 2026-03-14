Río Negro se suma a la carrera por los minerales críticos con un acuerdo internacional

En el marco de Argentina Week, Río Negro firmó un convenio con American Minerals para evaluar el potencial geológico provincial en minerales estratégicos.

La provincia avanzó en la firma de convenios para estudios de Minerales Críticos en Río Negro.

En el marco de la agenda internacional de promoción de inversiones que impulsa el gobierno provincial, Río Negro dio un nuevo paso para profundizar el conocimiento sobre su potencial geológico . El gobernador Alberto Weretilneck firmó en Estados Unidos un convenio de cooperación con la empresa American Minerals LLC con el objetivo de avanzar en estudios de prospección y evaluación del territorio rionegrino en busca de minerales estratégicos.

El acuerdo fue rubricado durante la Argentina Week , un evento que reúne a empresarios, bancos y fondos de inversión interesados en oportunidades de negocios en el país. A través de este convenio, la Provincia trabajará junto a la empresa estatal EDHIPSA y con la colaboración técnica del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para analizar el potencial mineral del subsuelo rionegrino.

La iniciativa apunta a fortalecer el posicionamiento de Río Negro dentro de la agenda global vinculada a los minerales críticos , recursos que se volvieron claves en el contexto de la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

firma minerales criticos rio negro La firma se dio en Nueva York entre el gobernador, Alberto Weretilneck y la empresa American Minerals LLC. Gentileza

Río Negro en la agenda internacional de inversiones

La firma del convenio forma parte de la estrategia que se viene desarrollando para mostrar las oportunidades productivas de Río Negro en el escenario internacional. Durante su paso por Nueva York, Weretilneck mantuvo encuentros con representantes de empresas energéticas, entidades financieras y fondos de inversión.

En esas reuniones, el mandatario expuso el potencial energético, minero y productivo de la provincia, así como los proyectos vinculados a infraestructura y desarrollo industrial que se encuentran en marcha.

“Río Negro está desarrollando proyectos de energía, minería, producción e infraestructura que hoy despiertan el interés de los mercados internacionales”, sostuvo el gobernador durante su participación en el encuentro.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el objetivo es consolidar una agenda de desarrollo productivo que combine reglas claras para las inversiones, conocimiento del territorio y planificación a largo plazo.

Rio Tinto litio minería maquinas equipos.jpg Buscan potenciar a Río Negro como epicentro de proyectos mineros vinculados a minerales "raros". Archivo

Estudios para conocer el potencial geológico

Uno de los ejes centrales del convenio con American Minerals LLC será la realización de estudios de prospección minera para identificar y evaluar la presencia de minerales estratégicos en distintas regiones de la provincia.

Los trabajos se desarrollarán en conjunto con EDHIPSA, la empresa estatal dedicada a proyectos hidrocarburíferos y energéticos, mientras que el SEGEMAR aportará asistencia técnica y científica a través de su experiencia en estudios geológicos y mineros.

Estos análisis permitirán ampliar la información existente sobre el subsuelo rionegrino y determinar la viabilidad de futuros proyectos de exploración y desarrollo. “Queremos que quienes toman decisiones de inversión sepan que en Río Negro hay seguridad jurídica, planificación y un Estado que acompaña”, afirmó Weretilneck.

La provincia ya cuenta con antecedentes de cooperación técnica y estudios geológicos que confirmaron potencial para minerales vinculados a la transición energética en diversas zonas del territorio.

figueroa en argentina week El encuentro se dio en el marco del Argentina Week, donde participaron otros gobernadores del país, empresarios e inversores internacionales. Gentileza

Minerales críticos y transición energética

El interés internacional por estos recursos se explica por su importancia en la fabricación de tecnologías clave para la transición energética.

Entre los llamados minerales críticos se encuentran el litio, el cobre, el níquel y distintos elementos conocidos como “tierras raras”. Estos materiales son esenciales para la producción de baterías, redes eléctricas, turbinas eólicas, motores de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos de alta tecnología.

Aunque muchos de estos minerales no son necesariamente escasos en la naturaleza, su explotación suele ser compleja desde el punto de vista económico y tecnológico, lo que incrementa su valor estratégico en el mercado global.

Por ese motivo, cada vez más países y regiones buscan identificar y desarrollar sus propios recursos para integrarse a las cadenas de valor vinculadas a la energía limpia y la electrificación.