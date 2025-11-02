Dolor por la muerte del referente del Rally, Miguel Debasa: las redes sociales se llenaron de mensajes

El histórico piloto de Catriel falleció tras una descompensación mientras acompañaba a su hijo en el Rally de Chichinales. El deporte zonal lo despide con enorme pesar.

El mundo del rally despidió a "Miguelito" Debasa ante la repentina muerte de este domingo.

El automovilismo de la región atraviesa horas de profunda tristeza. Miguel Debasa , figura emblemática del rally regional y referente indiscutido del deporte motor en la zona, murió este domingo tras sufrir una descompensación durante la segunda etapa del primer Rally “Portal del Valle”, disputado en Chichinales .

El múltiple campeón de Catriel , conocido cariñosamente como “Miguelito”, observaba el paso de los autos en el primer tramo del día cuando se descompensó . Fue trasladado de urgencia al hospital de Villa Regina , donde confirmaron su fallecimiento por un paro cardíaco.

Desde el hospital reginense informaron esta tarde que el piloto ingresó “a las 11:20, con un cuadro de descompensación hemodinámica severa, prácticamente sin pulso al arribo”.

“El equipo de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia cardiovascular y se realizaron todas las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar indicadas para este tipo de situación crítica. A pesar del esfuerzo del personal médico y de enfermería, y del trabajo conjunto con Terapia Intensiva y Cardiología, la evolución clínica resultó desfavorable”, detallaron.

Su familia, el rally y una despedida inesperada

Miguel Debasa participaba del evento como parte del equipo de asistencia de su hijo menor, Mauro, quien estaba a punto de consagrarse nuevamente campeón del Rally Regional. Al conocer la noticia, decidió no largar la segunda prueba.

Fue su hermano Maximiliano quien trasladó a su padre en una camioneta hacia el hospital, pero la vida ya le había marcado su última curva.

El velatorio se realizará este lunes, de 9 a 12, en el SUM Municipal de Catriel. Luego, sus restos serán trasladados para su cremación. Desde el entorno familiar solicitaron expresamente no llevar flores ni coronas.

Los saludos en redes sociales

Como no podía ser de otra manera, durante la jornada de domingo, las redes sociales de la región y principalmente del ambiente del automovilismo, en particular del Rally, se llenaron de mensajes de despedida, dolor y saludos a la familia de "Miguelito" Debasa.

Tanto la Municipalidad de Catriel como su intendenta, Daniela Salzotto, dejaron sus mensajes: despedimos a una gran persona, a un gran vecino, a un apasionado de los fierros. Nos deja un vacío enorme, pero también un legado imposible de borrar" publicó la mandataria y agregó "Fue motor, alma y corazón del automovilismo regional. Tuve el honor de reconocerlo en vida, pero hoy las palabras se quedan cortas para describir lo que Miguel significó para todos nosotros. Su historia quedará grabada en cada curva, en cada bandera que ondee, en cada rugido de motor que nos recuerde que él sigue ahí, acompañando desde otro lugar".

También los medios de comunicación de su ciudad de origen dejaron sus sentidas salutaciones:

En el ambiente del automovilismo y el rally, los mensajes fueron casi infinitos:

"Hay personas que no necesitan levantar la voz para dejar huella. Miguel Debasa fue una de ellas. Con su presencia serena, su generosidad incondicional y su pasión inquebrantable por el rally, supo ganarse el respeto de todos y el cariño de muchos" indicaron desde "El Pistón".

Desde Córdoba también llegaron los mensajes:

Un pionero del automovilismo patagónico

Debasa fue protagonista de una historia deportiva construida a fuerza de pasión, trabajo y familia. Corrió primero junto a su padre, Juan Tomás, en un Renault 12, y en los años ’80 armó un Renault 18 con el que compitió de igual a igual contra figuras nacionales como Jorge Recalde, Mario Soto y Gabriel Raies.

Cada vehículo que condujo fue fabricado en su taller de Catriel, con sus propias manos, junto a su familia. Esa misma dedicación fue la que transmitió a sus hijos, hoy también pilotos destacados del rally regional.

Reconocimiento en vida

En la última fecha del certamen, la Municipalidad de Catriel le había rendido homenaje por su trayectoria y su aporte pionero al automovilismo local.

Su nombre quedará ligado para siempre a la historia del rally patagónico y al ejemplo de una vida vivida con pasión y humildad, sobre y fuera de los caminos.