Cipolletti será sede de la Final del Torneo Provincial de Patín

Cipolletti se convertirá en el escenario de la Final del 5º Torneo Provincial de Patín. El evento deportivo que se desarrollará desde el 6 al 9 de noviembre en el Estadio Municipal. El encuentro reunirá a 330 patinadores de 35 clubes provenientes de distintos puntos de Río Negro.

La final se disputará en el Estadio Municipal ubicado en Nacional Unidas Nº1700 . Se trata de un encuentro único que combinará deporte y arte para los 330 patinadores de entre 4 y 40 años que participarán del certamen.

El evento es organizado por la Federación de Patinadores del Comahue de Río Negro y la Confederación Argentina de Patinaje. El torneo definirá a los Campeones Provinciales en las disciplinas de danza, patín escuela, cuartetos y grupales .

El certamen contará con la presencia de jueces nacionales e internacionales, que valorarán la destreza de los movimientos al combinar competencia y espectáculo en una cita imperdible para los amantes de la disciplina.

candela abaca patín (2) Candela Abaca representó a la provincia y al país en una competencia de patín artístico en Brasil.

El nacimiento de la Federación de Patinadores del Comahue

La Federación de Patinadores del Comahue nació en el año 2008, con la intención de crecer y otorgarle a sus participantes la posibilidad de evolucionar en la disciplina.

Con el objetivo de perfeccionar las habilidades de los patinadores en su práctica, se sumaron clubes afiliados y elevaron los estándares deportivos. Lo que constituye que en la actualidad hayan más de 500 patinadores entre sus asociados pertenecientes a 54 escuelas.

candela abaca patín (3) Candela tiene 16 años y alcanzó su lugar en el seleccionado nacional gracias a su buen desempeño durante mucho tiempo, pero sobre todo en el primer semestre del 2025.

Actualmente, es La Federación Patinadores del Comahue es la única representante de la Provincia de Río Negro reconocida por la Confederación Argentina de Patín desde el año 2008. Sus competidores rionegrinos participan de torneos provinciales, interprovinciales y nacionales, dentro de los cuales asisten alumnos y docentes rionegrinos.

La patinadora de Cipolletti que representó al país en Brasil

Durante los primeros días de agosto, Brasil fue sede del Campeonato Sudamericano de Patín que reunió a las mejores de américa latina. Allí estuvo presente Candela Abaca, la joven patinadora que vive en Cipolletti desde muy chica y representó a la ciudad y a la provincia en el certamen.

“Para mí es un sueño muy importante, después de mucho tiempo lo logré, no es fácil llegar a la selecciona argentina y poder representar a mi país. Estoy muy emocionada y muy contenta”, dijo a LMCipolletti.

Candela tiene 16 años y alcanzó su lugar en el seleccionado nacional gracias a su buen desempeño durante mucho tiempo, pero sobre todo en el primer semestre del 2025, donde sus resultados la llevaron a ser top 5 en Argentina. “Me acomodé bien en el ranking, pero no pude lograr los primeros puestos”, contó con timidez.

candela abaca patín Los resultados de Candela Abaca la llevaron a ser top 5 en Argentina.

El desarrollo deportivo le permitió este año escalar en el y también la llevó a un cambio de categoría, otro punto importante de cara a su participación en el Sudamericano. “Este año ingresé a la categoría más alta de patín artístico, que es World Skate Internacional Juvenil, donde apenas empieza el año, en cada torneo se van sumando los puntos en el ranking nacional”, explicó.

Para Candela, la oportunidad de representar al país se concretó con su avance de categoría y la ejecución de sus rutinas, requisito fundamental. “Lo que esta categoría requiere son dos coreografías, dos programas. Un programa corto de tres minutos y un programa largo de cuatro minutos. A terminar estas coreografías, se suman el puntaje de las dos coreografías y así se van evaluando los rankings, depende del puntaje”, describió.

Luego de muchos años compitiendo en torneos locales, provinciales y nacionales, donde tuvo que recorrer miles de kilómetros, llegó la gran oportunidad de salir del país. “Es mi primer torneo internacional, yo patino de los cuatro años, así que sí, es un recorrido bastante grande, muchos provinciales, nacionales, donde fui subiendo de categoría”, mencionó.

En la ciudad, la joven de 16 años transita el colegio secundario y su hogar deportivo es el Circulo Italiano, donde pasa la gran mayoría de los días de la semana. El entrenamiento de Candela es de nivel profesional ya que no solo es ella y su profe. “Entreno en el Círculo Italiano de Cipolletti, después también voy al gimnasio y tengo mi equipo de trabajo, la psicóloga deportiva, el gimnasio, mi kinesiólogo, la nutricionista. Entreno todos los días de lunes a sábado además voy a la secundaria”, contó.