Cipolletti será sede de las Olimpiadas Especiales de Atletismo

El próximo viernes 31 de octubre la pista de atletismo del Estadio Municipal de Cipolletti será la sede de las Olimpiadas Especiales de Atletismo , un evento que reunirá a más de 80 atletas con discapacidad provenientes de diferentes localidades del Alto Valle.

La jornada deportiva se llevará adelante en el Estadio Municipal ubicado en la calle Naciones Unidas al 1700, desde las 9 hasta las 13 horas. El deporte reunirá a los atletas mayores de 12 años pertenecientes a diferentes delegaciones de la región.

En esta segunda etapa del programa regional, competirán representantes de Roca, Cervantes, Allen, Fernández Oro y Neuquén , además de asociaciones cipoleñas como Ruca Suyai, ADEI y Alas del Alma . La actividad se enmarca dentro de un circuito itinerante de competencias que tiene como objetivo fomentar la inclusión, la integración y el desarrollo deportivo de personas con discapacidad intelectual .

Desde la Dirección General de Deportes informaron que la jornada incluirá pruebas de saltos y lanzamientos, además de otras disciplinas adaptadas al nivel y las condiciones de cada participante. El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro para que los deportistas puedan superarse, compartir experiencias y disfrutar del deporte en desde una perspectiva inclusiva y respetuosa.

Medallas y premios a los primeros cuatro puestos

Como parte del reconocimiento al esfuerzo y la participación, se entregarán medallas a los primeros cuatro puestos en cada prueba. Más allá de los resultados, la actividad se propone resaltar los valores de la cooperación, la perseverancia y el espíritu deportivo, pilares del movimiento de Olimpiadas Especiales a nivel nacional e internacional.

El primer encuentro de este ciclo tuvo lugar en Fernández Oro durante septiembre, con una destacada convocatoria. En esta oportunidad, Cipolletti será sede de la segunda etapa, consolidando su rol como una de las ciudades con mayor impulso al deporte adaptado en Río Negro.

Las Olimpiadas Especiales de Atletismo forman parte de un programa más amplio que se desarrolla en diferentes puntos del país y busca garantizar el acceso igualitario a la práctica deportiva, al promover espacios de participación activa de personas con discapacidad en competencias de alto nivel.