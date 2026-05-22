Teatro, cine y ferias: la agenda imperdible del fin de semana largo en Cipolletti

Desde este viernes y hasta el lunes, la ciudad ofrece una nutrida agenda de actividades para todas las edades.

El fin de semana largo en Cipolletti llega con una agenda cargada de actividades culturales, artísticas y recreativas pensadas para toda la familia. Desde espectáculos teatrales y propuestas infantiles hasta ferias, encuentros musicales y celebraciones por el Día de la Revolución de Mayo , la ciudad ofrece múltiples alternativas para disfrutar entre el viernes y el lunes feriado.

La programación comienza este viernes con el cierre del 18° Festival de Títeres en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado en Fernández Oro 57. A partir de las 18, el público podrá acceder de manera gratuita a dos funciones: Historias dentro de una almohada , en la Sala Visuales, y Protocolo Constantinopla , en la Sala Cine, prevista para las 19.

El evento, que se desarrolló durante cinco días, reunió a más de 8.000 estudiantes de 70 escuelas, consolidándose como una de las propuestas culturales más convocantes para las infancias. Además de las funciones, el festival incluyó una muestra con más de 500 títeres y producciones colectivas, junto a stands de emprendedores locales.

En paralelo, la sala Lorenzo Kelly renueva su cartelera cinematográfica con títulos nacionales e internacionales como La frecuencia kirlian, Memoria de una madre, Saint Catherine, Mortal Kombat II y El diablo viste a la moda 2. Las funciones se extenderán durante todo el fin de semana largo.

E.C.P CCC (1) Teatro y cine, las propuestas dentro del CCC. Estefania Petrella

Sábado: música, teatro y espectáculos para todas las edades

El sábado presenta una agenda diversa que combina formación musical, espectáculos infantiles y teatro de nivel nacional.

Entre las 18 y las 20, la Escuela Municipal de Música será sede de un Encuentro de Bateristas, coordinado por docentes locales. La actividad, con entrada libre y gratuita, propone un espacio de intercambio, aprendizaje y ejecución en vivo.

Por la tarde, a las 16, el CCC recibirá a Pim Pau, el reconocido grupo argentino-brasileño orientado a las infancias. Con su espectáculo “ Pim Pau Lúdico”, el trío propone una experiencia participativa que combina música, juego y movimiento. Con una fuerte presencia en América Latina y millones de seguidores en plataformas digitales, la propuesta apunta a un público familiar con una mirada pedagógica y creativa.

Ya en horario nocturno, desde las 20, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será escenario de “Esperando el 25 de Mayo ”, una velada folklórica con música y danza tradicional de la mano del Centro Danzar Criollo.

En simultáneo, el teatro del CCC ofrecerá dos funciones —a las 20 y a las 22— de la comedia “El divorcio del año”, dirigida por José María Muscari. La obra, que llega en el marco de su gira nacional, cuenta con un elenco destacado encabezado por Romina Gaetani, Fabián Vena y Juan Palomino. Las funciones se encuentran con entradas agotadas, lo que anticipa una fuerte convocatoria.

Feria de economía popular 2.jpg La Feria de la Economía Social regresa este fin de semana a la Plaza San Martín.

Domingo: feria, cultura y vigilia patria

El domingo, las actividades se trasladan al aire libre con la Feria de la Economía Social en Plaza San Martín, que se desarrollará de 16 a 20. Emprendedores y productores locales ofrecerán una amplia variedad de artículos, desde alimentos hasta artesanías, en una edición especial con impronta patria.

Por la noche, el CCC será sede de la tradicional vigilia del 25 de Mayo. Entre las 22 y la medianoche, habrá presentaciones de agrupaciones folklóricas, músicos locales y el Centro Municipal de Danzas. El evento incluirá también intervenciones culturales y palabras alusivas a la fecha, en un espacio de encuentro previo a la jornada patria.

Lunes feriado: acto central y festejos por el 25 de Mayo

El lunes, en el marco del Día de la Revolución de Mayo, se llevará a cabo el acto protocolar en la Plazoleta del Bicentenario, entre las 15 y las 19. La jornada incluirá música en vivo, danzas tradicionales y el tradicional Pericón Nacional, con participación abierta a toda la comunidad.

En paralelo, el espacio verde del CCC albergará una feria especial con emprendedores, artesanos y productores locales. La propuesta apunta a consolidar un espacio de encuentro comunitario donde confluyan la cultura, la identidad y la producción regional.