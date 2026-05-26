Preocupante número de alcoholemias positivas en Cipolletti durante el fin de semana largo

Se detectaron 7 alcoholemias positivas dentro de la ciudad, mientras que en Ruta 22 el caso más grave fue el de una mujer de 34 años con 2,63 g/l al volante.

El fin de semana largo tuvo un amplio despliegue de operativos de tránsito dentro de la ciudad y sobre los principales accesos.

Durante el fin de semana largo del 23 al 25 de mayo, Cipolletti fue escenario de un amplio despliegue de operativos de control vehicular tanto en el ejido urbano como en los accesos por rutas nacionales y provinciales. El trabajo articulado entre personal de Tránsito municipal, la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ), la Policía de Río Negro y el Cuerpo de Seguridad Vial dejó como saldo un elevado número de infracciones, alcoholemias positivas y vehículos retenidos.

Los procedimientos, que combinaron controles fijos y móviles, tuvieron como objetivo reforzar la prevención, reducir siniestros viales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la legislación de alcohol cero al volante .

Controles dentro de la ciudad: secuestros y alcoholemias

En el ámbito urbano, los operativos se concentraron en distintos puntos estratégicos, con un puesto fijo sobre la intersección de calles Mengelle y Roca. Allí, inspectores municipales junto a efectivos policiales realizaron controles de documentación, test de alcoholemia y verificación de condiciones de seguridad vehicular.

Como resultado, se labraron un total de 44 actas contravencionales y se retuvieron 22 vehículos, entre automóviles y motocicletas. Dentro de estas infracciones, siete correspondieron a casos de alcoholemia positiva.

El dato más preocupante fue la graduación máxima detectada: 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado de alto riesgo para la conducción.

Además, se procedió a la retención de una motocicleta por circular con caño de escape liberado, una infracción que también forma parte de los controles habituales por contaminación sonora y seguridad.

Desde la Dirección de Tránsito recordaron que para circular es obligatorio contar con licencia de conducir vigente, cédula del vehículo y seguro al día. La falta de cualquiera de estos documentos también puede derivar en sanciones.

control policia seguridad vial cipo El Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro también implementó controles sobre rutas nacionales y provinciales.

Alcohol cero y multas millonarias

En Cipolletti rige la Ley Nacional N° 27.714 de Alcohol Cero al volante, lo que implica tolerancia cero para la ingesta de alcohol al conducir. En este marco, las sanciones previstas por el Juzgado Municipal de Faltas son severas y pueden alcanzar montos millonarios.

De acuerdo a la Ordenanza 491/2023, las multas por alcoholemia positiva oscilan entre 100 y 3.000 SAM (Sanción Administrativa Municipal). Considerando que el valor actual de la SAM es de $1.786, las penalidades pueden superar ampliamente el millón de pesos.

En casos de negativa a realizar el test, la sanción puede llegar hasta 5.000 SAM, mientras que para reincidentes se eleva hasta 10.000 SAM. A esto se suma la inhabilitación para conducir, que puede ir de 20 a 180 días, dependiendo de la gravedad de la falta.

Los vehículos retenidos quedan a disposición del Juzgado de Faltas, que determina las sanciones correspondientes en cada caso.

secuestro auto seguridad vial cipo Una mujer de 34 años registró alcoholemia positiva de 2,63 g/l en un control sobre ruta nacional 22.

Controles en rutas: cifras más altas y un vehículo robado

En paralelo, el Cuerpo de Seguridad Vial desplegó operativos sobre rutas nacionales y provinciales en los accesos a la ciudad, en el marco de los denominados “Operativos de Prevención de Fin de Semana Extendido”.

Los números reflejan la magnitud del operativo: se verificaron 3.179 vehículos, de los cuales 2.367 fueron sometidos a controles de alcoholemia mediante alómetro. Como resultado, se detectaron 27 casos positivos y se labraron 78 actas de infracción policial.

La alcoholemia más alta registrada en estos controles fue de 2,63 g/l, detectada en la Ruta Nacional 22. El vehículo involucrado, un Fiat Cronos, era conducido por una mujer de 34 años.

En el otro extremo, el nivel más bajo fue de 0,21 g/l, registrado en la zona de Puente 83, en una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 41 años.

control seguridad vial cipo Se labraron 78 actas policiales y se secuestraron 27 automóviles por alcoholemia positiva, además de un secuestró un rodado con pedido vigente desde Buenos Aires.

Un secuestro por robo y adulteración

Uno de los hechos más relevantes del operativo vial fue el secuestro de un vehículo con pedido de captura. Se trata de un Peugeot 2008 que presentaba chapas patentes apócrifas y múltiples irregularidades en sus elementos identificatorios.

Tras una inspección detallada, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por robo, solicitado por una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires. El vehículo fue inmediatamente secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.