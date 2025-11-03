Comenzó el recambio de bombas en Balsa Las Perlas y mañana continuará el trabajo: ¿Cuáles son los plazos?

La Municipalidad de Cipolletti reemplazó una de las dos bombas que abastecen de agua al sector. El servicio comenzó a restablecerse en Vista del Valle y este martes se intervendrá en Costa Esperanza.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cipolletti, Julio Dijkstra, informó que este lunes se completó el recambio de una de las dos bombas principales del sistema de provisión de agua en Balsa Las Perlas , una tarea clave para mejorar la presión y el caudal del servicio en esa zona.

“Hoy finalmente pudimos empezar con el trabajo de recambio de bombas. Cambiamos la del sector de Vista del Valle , que era la que más trabajo físico iba a demandar, porque había que hacer toda la conexión eléctrica nueva y reemplazar cañerías”, explicó Dijkstra.

El funcionario señaló que el operativo se siguió “minuto a minuto” desde el propio municipio y destacó la importancia de la mejora: “Sabemos lo básico que es tener agua en tu casa. Lamentablemente la precariedad de años y años con este servicio nos obligó a hacer un parate y renovar gran parte del sistema eléctrico , además de colocar bombas más eficientes, de bajo consumo y alto caudal”.

Sectores donde ya se restableció el servicio

Con la puesta en marcha de la nueva bomba, el servicio comenzó a normalizarse en Vista del Valle y Barrio Parque Vista del Valle, sectores ubicados a la izquierda del ingreso al paraje desde el puente sobre el río Neuquén.

Dijkstra indicó que el municipio mantiene contacto directo con los vecinos para monitorear la presión y el caudal del agua. “Estamos purgando cañerías y chequeando con los vecinos que el servicio se restablezca correctamente”, precisó.

Mañana se realizará el recambio en Costa Esperanza

Para este martes está previsto el reemplazo de la segunda bomba, ubicada en el sector de Costa Esperanza, donde la demanda creció notablemente en los últimos años.

“Mañana vamos a estar poniendo la bomba del lado de Costa Esperanza, que es más grande. El trabajo es un poco más sencillo porque ya tenemos todo el sistema funcionando con normalidad”, detalló el secretario.

WhatsApp Image 2025-11-03 at 9.28.20 PM (2)

Durante la jornada, el servicio de agua permanecerá interrumpido en ese sector hasta el mediodía para permitir el recambio del equipo. La nueva bomba tendrá mayor caudal y se sumará una bombita presurizadora para asegurar buena presión en todas las viviendas.

Comunicación con los vecinos

Dijkstra remarcó que el municipio continuará trabajando en el lugar junto al personal de Servicios Públicos y Obras Públicas, y pidió a los vecinos mantenerse informados a través de los canales habituales.

“Estamos en contacto directo con la delegación y con muchos vecinos vía celular. Queremos que la comunicación sea fluida para poder resolver cualquier inconveniente rápidamente”, expresó.

El funcionario celebró el avance de las obras y destacó que con estos trabajos “se da un paso importante para mejorar de manera sostenible el servicio de agua en Las Perlas”.