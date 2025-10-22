Vecinos de Balsa Las Perlas bloquean el ingreso de camiones por un reclamo histórico

Vecinos de Balsa Las Perlas bloquean el ingreso de camiones en reclamo por obras urgentes de agua y exigen compromisos escritos al Municipio de Cipolletti.

Vecinos de Balsa Las Perlas cortaron el acceso esta mañana a camiones de áridos por reclamos de obras de agua.

En una protesta que refleja el hartazgo de una comunidad cansada de esperar, vecinos del barrio Balsa Las Perlas llevan adelante desde esta mañana, un bloqueo en el ingreso al puente que conecta con la ciudad de Neuquén. El reclamo se centra en la urgente necesidad de obras para garantizar el abastecimiento de agua potable en distintos sectores del barrio, donde cientos de familias llevan días sin acceso al servicio.

La medida de fuerza comenzó en las primeras horas del día y consiste en impedir el paso de camiones de áridos con destino a la provincia de Neuquén , mientras se permite la circulación de vehículos particulares y del transporte público. La decisión fue tomada por los propios vecinos como forma de presionar a las autoridades municipales para que se acerquen al lugar y firmen un compromiso formal.

“Esto viene de hace años, el reclamo por el agua potable es histórico”, expresó Natalia , vecina del barrio, en diálogo con LM Cipolletti . “Solamente tenemos agua cruda del río. Hay vecinos que llevan 40 días sin agua y otros una semana, por el mal funcionamiento de las bombas . La semana pasada fuimos en caravana a la Municipalidad e interceptamos al intendente. Nos dijeron que iban a traer una bomba de agua a más tardar hasta ayer, y que después iban a reparar las cañerías. Pero eso no pasó, por eso estamos acá ”.

balsa las perlas vecinos corte (1) Los vecinos permanecerán el tiempo que sea necesario, hasta que algún funcionario de respuestas. Juan Manuel Curcho - LU5

El reclamo, pacífico pero firme, busca que funcionarios municipales se acerquen al lugar con una solución concreta. “Nos encontramos en la Ruta 74 bloqueando el paso únicamente de los camiones con áridos hasta que alguien del Municipio venga y nos dé respuestas”.

“Vamos a seguir el tiempo que sea necesario, nos turnaremos entre los vecinos”, agregó Natalia.

La vecina relató que en los últimos días la situación se volvió insostenible. “Ni siquiera trajeron camiones de agua porque dicen que si no tenés el tanque adelante del domicilio, no te dejan. Quienes tenemos cisternas detrás de la casa no recibimos nada. Estamos indignados, es inhumano vivir así. Es tremendo el abandono del Municipio de Cipolletti. Basta de hablar, necesitamos respuestas”.

Por su parte, Eva, otra residente de Las Perlas, coincidió en que el reclamo no es nuevo y que atraviesa a gran parte de los barrios. “Hace más de tres meses que no hay agua en varios sectores. En mi barrio, por suerte, todavía hay, pero igual estoy apoyando el reclamo porque son mis vecinos. En muchas oportunidades prometieron arreglar la bomba de Costa Esperanza y nunca lo hicieron. Los tienen dando vueltas hace mucho”, explicó.

Eva describió además cómo los vecinos decidieron hacer visible su enojo. “Se retuvo el paso de camiones que vienen a buscar material, porque no hay otra forma de que te escuchen. No hay servicios básicos y los dirigentes no se hacen cargo. La gente está cansada”, resumió.

Reclamo de vecinos por falta de agua Balsa Las Perlas

Un conflicto que se arrastra desde hace semanas

El reclamo actual tiene antecedentes recientes. La semana pasada, tras varios días sin agua, los vecinos se movilizaron hasta el Municipio de Cipolletti, donde fueron recibidos por el intendente Rodrigo Buteler y el secretario de Gobierno Julio Dujka. En esa instancia, los funcionarios prometieron soluciones inmediatas y se comprometieron a visitar el territorio.

Cumpliendo con ese compromiso, Dujka recorrió el viernes pasado las líneas de distribución y las bombas junto a técnicos municipales y vecinos, en busca de fallas eléctricas que afectaban al sistema. En declaraciones a LM Cipolletti, aseguró que el Municipio estaba “buscando la solución inmediata para llevar previsibilidad de agua a los vecinos” y que se trabajaba con Obras Públicas en un plan de recambio de bombas.

Sin embargo, el malestar se profundizó ante la falta de resultados visibles. Lo que comenzó como una mesa de diálogo hoy derivó en un nuevo bloqueo, símbolo del hartazgo de una comunidad que, pese a vivir a apenas 15 kilómetros de Cipolletti, sigue sin acceso a un servicio básico y esencial.

Mientras esperan que algún funcionario municipal se acerque al lugar, los vecinos aseguran que no levantarán el corte hasta que haya una respuesta concreta. “No queremos más promesas. Queremos agua”, repiten, una y otra vez, al borde del puente que separa, y a la vez une, a Balsa Las Perlas con el resto de la región.