Comenzaron las inscripciones para la edición 50 de la Regata del río Negro

Se viene un capítulo muy importante de la tradicional competencia de canotaje que cumplirá medio siglo realizándose.

Desde la organización de la icónica competencia, se informó que el período de inscripción para la edición 50 de la Regata Internacional del Río Negro se encuentra habilitado desde la presente semana hasta el 20 de diciembre del corriente año. La prueba de canotaje, que tiene carácter histórico, se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero de 2026 , constituyendo un hito al celebrar sus cinco décadas de trayectoria ininterrumpida.

El evento constará de nueve etapas competitivas intercaladas con dos jornadas de receso, manteniendo el trazado tradicional con punto de partida en la ciudad de Neuquén y conclusión en la zona de Viedma.

Se han establecido las siguientes divisiones oficiales:

Caballeros: senior, junior y máster (subdivisiones A, B, C y D)

Mixto

Travesía doble: modalidades caballeros, damas y mixto

Touring: configuraciones doble y simple

Para inscribirse

Los deportistas interesados en participar deberán completar el proceso registrativo mediante el formulario digital disponible en la plataforma oficial: https://www.regatadelrionegro.com.ar/2025/index.php#section_5, cumplimentando igualmente el correspondiente abono dentro del plazo establecido.

La edición 50 de este tradicional evento deportivo se realiza bajo la dirección técnica del Club Náutico La Ribera, contando con el respaldo institucional del Gobierno de la Provincia de Río Negro.

Agenda oficial para la Regata 2026

8 de enero: Plottier - Isla Jordán de Cipolletti

9 de enero: Isla Jordán - General Roca

10 de enero: Roca - Isla 58 de Villa Regina

11 de enero: Jornada de receso

12 de enero: Balneario de Chelforó - Balneario Municipal de Chimpay

13 de enero: Bocatoma de Luis Beltrán - Isla 92 de Choele Choel

14 de enero: Estancia Ferrari - Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa

15 de enero: Jornada de receso

16 de enero: Balneario Lavezzo de Conesa - Estancia San Bernardo

17 de enero: Balsa de Guardia Mitre - Establecimiento La Cantera

18 de enero: La Cantera - Paseo de los Palistas en Viedma

Esta edición conmemorativa representa un significativo acontecimiento dentro del calendario deportivo nacional, consolidando su estatus como uno de los eventos náuticos de mayor tradición en el continente.