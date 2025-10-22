Metió un golazo y se ilusiona con ascender en La Amistad: "Vamos a pelear hasta el final"

La Amistad comenzó con el pie derecho su andar en una nueva edición en el Regional Amateur . El último finalista de la Zona Patagónica el año pasado busca mejorar lo realizado, cuando cayó en aquella final ante la CAI de Comodoro Rivadavia y se nutrió de jugadores que provienen de Cipo en el Federal A.

En la victoria 3 a 0 ante Pillmatún, Nicolás Parodi y Nehuén García marcaron para los tres puntos. “Una experiencia nueva para mí, es un torneo que nunca había jugado y este año por motivos futbolísticos, más que nada, por ritmo, decidí en vez de estar parado, sumarme acá a La Amistad. Tuvimos la mala suerte de quedar afuera muy rápido (Cipolletti)”, dijo García a LMCipolletti.

El Celeste y Deportivo Roca iniciaron ganando y se perfilan como los candidatos del grupo 9. Para el conjunto del norte de la ciudad, el objetivo en esta edición es el mismo que desde hace ya varios años y por eso buscaron jerarquía en el armado del plantel.

“Me llamaron, se contactaron conmigo y estoy en una experiencia nueva, tratando de lograr el objetivo que tiene el club, que lo tiene hace años y que estuvo muy cerca. Este año también está esa propuesta de pelear hasta el final y creo que tenemos un buen grupo para poder hacerlo”, sostuvo.

El próximo sábado, La Amistad visitará a Argentinos del Norte en General Roca, a partir de las 15:30, en búsqueda de su segunda victoria. “Con el grupo y el trabajo que se está haciendo en el club, como dije antes, apuntan a ir por todo, a lo máximo que es tratar de ascender. Nos quedamos en la puerta años anteriores, entonces este año también se va a pelear por lo mismo”, afirmó.

Un golazo a puro toque

Los dirigidos por Alfredo Tizza demostraron un buen nivel de juego y una rápida adaptación entre la base Celeste y los refuerzos que saltaron al campo desde el minuto cero. El segundo gol, anotado por García, se dio tras una gran jugada colectiva.

"Con respecto al partido, el técnico rápidamente cuando llegamos, a los refuerzos nos explicó la idea, lo que quería, lo que venían trabajando los chicos y creo que lo pudimos intentar sobre todas las cosas. Por ahí no estaban dadas las canchas, el tiempo de trabajo con el grupo, pero se intentó. Creo que es lo más importante de todo, se va a seguir trabajando y puliendo esas cosas”, analizó Nehuén.

nehuen garcía la amistad Nehuén García.

Ante Pillmatún, García jugó como volante interno, luego de haber sido lateral izquierdo todo el año. “Jugué de volante interno y es una posición que a mí me encanta, me gusta mucho, más allá de que este año jugué todo el año de tres. Es una posición que por ahí te da menos responsabilidad defensiva y más llegada al área, más ataque, por así decirlo. A mí eso me gusta bastante, por suerte pude llegar al final al área y hacer un gol”, explicó.

Los goles no solo valieron para el grupo y acomodarse bien desde el inicio en la zona, para quienes los convirtieron significó mayor confianza. “Eso es importantísimo por el tema de la confianza, en Cipo no había terminado jugando y esto da mucha más fuerza para seguir para adelante”, aseguró.

La comodidad no solo es individual. Nehuén llegó del albinegro con Nicolás Parodi, Lucas Mellado y Jeremías Langa con quienes compartió todo el año. “Es lindo siempre llegar a un lugar nuevo e ir con gente que ya compartiste, que conoces, por ahí es mucho mejor que llegar solo. De igual manera nos recibieron muy bien, hay un lindo grupo, muy buena gente en el plantel, entonces se hizo mucho más fácil la adaptación”, reconoció.