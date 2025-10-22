Los detalles de la reunión entre Colapinto y el equipo Alpine tras lo sucedido en el GP de USA

Un tirón de orejas, abrazos y sonrisas, así fue la charla interna que tuvieron en el equipo del argentino el domingo.

El acto de rebeldía de Franco Colapinto este domingo en el Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de los Estados Unidos fue el hecho más comentado en la semana en el mundo de la Fórmula 1 . El argentino desobedeció la orden de Alpine de mantener posiciones y en el final superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly . Una de las aristas de la polémica fue la reunión que hubo luego de la carrera.

Colapinto venía con neumáticos blandos que estaban menos gastados, ya que tuvieron cinco vueltas menos que los de Gasly. El ritmo del argentino era superior al del francés y con Gabriel Bortoleto (Sauber), más rápido que los dos porque hizo dos detenciones y sus neumáticos estuvieron en mejor estado por la mejor adherencia (o grip), detrás.

La lucha fue por el puesto 17º. Alpine viene último en el Campeonato Mundial de Constructores y todo indica que no saldrá del fondo con el peor auto de la temporada, el A525. Desde hace varias carreras no hay mejoras en los monoplazas y el panorama seguirá igual hasta el final. No obstante, por radio le ordenaron a Franco mantener posiciones.

image

Colapinto superó a Gasly en la primera curva. Su decisión le dio la razón ante un Bortoleto que habría superado a ambos Alpine si el argentino obedecía el mandato indicado desde boxes.

Una versión aseguró que fue el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, el autor intelectual de la orden porque habría querido ver la respuesta de Colapinto. Incluso se especuló con que el italiano lanzó una sonrisa al ver su reacción. Sin embargo, la versión oficial indica que fue una instrucción del equipo desde el muro de boxes y afirmaron que el director del equipo, Steve Nielsen, manifestó su descontento con la reacción del piloto argentino.

La reunión luego de la carrera

También se dijo que este martes en México, sede de la próxima carrera, iba a darse una reunión de carácter especial en Alpine. No fue así y la única que hubo fue luego de la carrera entre Franco Colapinto y varios integrantes del equipo, entre ellos sus responsables, pero con el foco puesto en las dos carreras en una semana.

image

Según informaron fuentes internas, a Franco no le cayó bien la decisión y manifestó su descontento al sentenciar que “él (Gasly) viene lento”. Aunque después de la competencia se lo vio sonriente al argentino junto a Barlow y Briatore. Más allá de todo, tuvo su tirón de oreja.

Otro tema clave por estas horas es el esperado anuncio sobre la continuidad como titular de Colapinto en 2026. El tema es un secreto a voces y solo resta saber el día que se dará a conocer. La esperada confirmación será en noviembre, como anticipó Briatore. La expectativa ahora apunta a Brasil (9/11) y quizá en la semana previa al evento en San Pablo podría haber novedades.

Más allá del presente del equipo y las limitaciones del auto, hay armonía en Alpine. Tienen una buena dupla de pilotos con un experimentado como Pierre Gasly (172 Grandes Premios) y un piloto con mucho futuro como Franco Colapinto, cuyo temple quedó demostrado este domingo en Austin.