Cipolletti LMCipolletti Cipolletti Limpia El próximo recorrido del Cipolletti Limpia ya tiene fecha: ¿cuándo y dónde?

El Municipio detalló cuándo será el próximo recorrido de camiones y máquinas para retirar residuos de gran tamaño que no retira el servicio de recolección.







El Cipo Limpia tendrá otra doble jornada de trabajo en la ciudad. Gentileza

El Municipio anunció la próxima fecha del Cipo Limpia, que tendrá como epicentro el sector del Distrito Vecinal Noreste. El recorrido de las cuadrillas de Servicios Públicos estará comprendido por las calles Circunvalación (Illia), Venezuela, Los Notros y C515.

Se trata de un servicio gratuito, que tiene como objetivo que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos y de grandes dimensiones que se encuentran acumulados en sus viviendas y patios, como: electrodomésticos grandes; muebles; ramas y restos de poda; escombros, hierros y chapas.

Según se detalló desde el Municipio serán dos días de trabajo. Los camiones y las máquinas del Municipio recorrerán el DVN jueves 6 y viernes 7 de noviembre.