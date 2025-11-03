El próximo recorrido del Cipolletti Limpia ya tiene fecha: ¿cuándo y dónde?
El Municipio detalló cuándo será el próximo recorrido de camiones y máquinas para retirar residuos de gran tamaño que no retira el servicio de recolección.
El Municipio anunció la próxima fecha del Cipo Limpia, que tendrá como epicentro el sector del Distrito Vecinal Noreste. El recorrido de las cuadrillas de Servicios Públicos estará comprendido por las calles Circunvalación (Illia), Venezuela, Los Notros y C515.
Se trata de un servicio gratuito, que tiene como objetivo que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos y de grandes dimensiones que se encuentran acumulados en sus viviendas y patios, como: electrodomésticos grandes; muebles; ramas y restos de poda; escombros, hierros y chapas.
Según se detalló desde el Municipio serán dos días de trabajo. Los camiones y las máquinas del Municipio recorrerán el DVN jueves 6 y viernes 7 de noviembre.
Horarios del Cipo Limpia
-Jueves 6 de 8 a 17.
-Viernes 7 de 8 a 14 .
Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.
¿Qué no se puede sacar?
-Residuos domiciliarios
-Aparatos electrónicos
-Hojas secas
-Cartones y papeles
El Cipo Limpia ya recorrió durante el presente año, los barrios Puente 83 Sur y Martín Fierro; Tres Luces y calle Ciega; Puente 83 Norte y Puente Madera; Pichi Nahuel y Arévalo; Sector de El 30; 2 de Febrero, 10 de Febrero, Del Trabajo y San Lorenzo; Ferri, CGT, Obrero A y B y Mercantil.
