Entró a la ciudad, una cámara lo identificó y la Policía lo interceptó: ¿por qué?

Un alerta automático de las cámaras de seguridad permitió interceptar a un conductor que ingresó a Cipolletti a través del Tercer Puente.

La policía logró interceptar a un vehículo que tenía pedido de secuestro, gracias a las cámaras con IA instaladas en Cipolletti.

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al sistema de seguridad volvió a mostrar resultados concretos en la lucha contra el delito en el Alto Valle. En las últimas horas, una camioneta fue interceptada por la Policía en Cipolletti gracias al trabajo articulado entre las cámaras con Inteligencia Artificial (IA), los operadores del Centro de Monitoreo y el personal uniformado en la calle.

El procedimiento se puso en marcha cuando uno de los lectores automáticos de patentes (LPR), instalados en uno de los accesos estratégicos a la ciudad por el Tercer Puente , identificó el ingreso de un vehículo que era buscado por la Justicia .

La alerta fue inmediata y permitió activar el protocolo de seguimiento en tiempo real, una de las principales fortalezas del Sistema Integral de Prevención del Delito que funciona en la ciudad.

A partir de ese aviso, desde el Centro de Monitoreo comenzaron a rastrear el recorrido de la camioneta utilizando distintas cámaras distribuidas en el ejido urbano. De esta manera, lograron reconstruir con precisión el trayecto que realizó el rodado apenas ingresó desde Neuquén, información clave para planificar la intervención policial.

El operativo se desarrolló de manera coordinada y sin margen para la improvisación. Mientras los operadores guiaban cada movimiento del vehículo desde la sala de monitoreo, los móviles policiales se posicionaron estratégicamente en distintos puntos, con el objetivo de interceptarlo sin poner en riesgo a terceros. Esa planificación permitió reducir los tiempos de respuesta y evitar maniobras peligrosas.

En pocos minutos, la camioneta fue finalmente interceptada en la intersección de las calles La Esmeralda y Fray Santa María de Oro. El procedimiento se concretó sin incidentes y sin generar peligro para los vecinos ni para otros conductores que circulaban por la zona en ese momento.

Los operadores de la Central de Emergencias 911 en conjunto con la comisaría 32, interceptaron al conductor de forma coordinada y sin inconvenientes.

Como resultado de la intervención, el vehículo quedó secuestrado a disposición de la Justicia. El conductor, un hombre con domicilio en Fernández Oro, fue identificado y notificado en el marco de una causa judicial vinculada a la procedencia del rodado. Tras cumplir con las actuaciones de rigor, recuperó la libertad conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Desde el ámbito de la seguridad destacaron que este tipo de procedimientos reflejan un cambio de paradigma. Las cámaras con IA ya no se limitan a registrar imágenes sino que el sistema analiza información, cruza bases de datos y emite alertas automáticas ante situaciones sospechosas. Esa capacidad de anticipación permite actuar de forma preventiva y no solo reactiva frente al delito.

En General Roca, la central 911 también identificó a un sujeto con una moto robada.

Otro caso en Roca

Un caso similar se registró también en General Roca, donde la tecnología y la rápida intervención policial fueron determinantes para recuperar un rodado robado y avanzar en una causa judicial. Allí, el procedimiento se inició gracias a la observación atenta de los operadores del Centro de Monitoreo 911 RN Emergencias.

El hecho ocurrió en pleno mediodía, cuando una de las cámaras ubicadas en la intersección de San Juan y Los Mirlos, en el norte de la ciudad, captó a un hombre adulto trasladando una moto negra a la par. El rodado presentaba faltantes visibles de plásticos, un detalle que llamó la atención y activó el protocolo preventivo.

De inmediato, el operador dio aviso al personal policial de la Subcomisaría 69°, que se encontraba patrullando la zona. La comunicación fue clara y precisa, lo que permitió una rápida respuesta. Minutos después, el hombre fue interceptado en otro sector del barrio, sin que se produjeran incidentes.

Al realizar las verificaciones correspondientes, los efectivos confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro vigente desde fines de diciembre, en el marco de una causa por hurto. El conductor fue trasladado a la unidad policial y notificado del inicio de las actuaciones judiciales.