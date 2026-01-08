Persecución de película en pleno centro: robó una casa y escapó por los techos

Un hombre fue detenido luego de una llamativa persecución a plena luz del día por el centro de una ciudad rionegrina.

El hombre fue detenido luego de esconderse en el patio de una vivienda. Gentileza.

Este jueves, un hecho de inseguridad llamó la atención en Río Negro por la modalidad de escape que intentó llevar a cabo el implicado. Luego de robar una vivienda, intentó escapar por los techos pero fue detenido con los elementos sustraídos.

En General Roca , un hombre había ingresado a robar en una vivienda . Luego de lograr llevarse varios elementos del domicilio en un bolso, fue visto por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), quienes llevaban a cabo recorridas rutinarias.

Al darse cuenta de los movimientos sospechosos, los agentes se acercaron hacia la vivienda ya que "la escena, el horario y la forma en la que se movía encendieron las alertas del personal motorizado. ", señalaron.

El escape por los techos

Cuando los agentes buscaron identificarlo, "mostró un comportamiento nervioso", aseguraron. Y confirmaron que el delincuente intentó escapar de una manera poco convencional: quiso huir de manera desesperada por los techos de las viviendas linderas, lo que dio inicio a una persecución en la que colaboró personal de la Comisaría 3°. El ladrón fue localizado pocos minutos después, escondido en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Buenos Aires. "La rápida reacción de los policías, sumada al conocimiento del terreno y la coordinación entre los móviles, permitió cercarlo y reducirlo a pocos metros del lugar", informaron desde la fuera policial.

Robo Roca 2_16x9

Luego de asegurar la zona, los uniformados confirmaron que el sospechoso había ingresado a la vivienda en la que fue visto al salir y cargaba los elementos robados del domicilio. Posteriormente se incautaron varios objetos, tanto los que había abandonado al intentar huir como los que llevaba consigo.

El hombre fue detenido y se incautaron varios objetos. Además, Fiscalía de turno dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Robo Roca 1

Otros dos detenidos en General Roca

Este hecho de inseguridad no fue el único que se registró este jueves, ya que otras dos personas fueron detenidas tras intentar llevar a cabo un robo en la ciudad rionegrina. Se trataba de una pareja que ingresó con fines delictivos y fue vista por personal policial.

Un hombre y una mujer fueron sorprendidos mientras forcejeaban con los empleados de un comercio en calle Neuquén. El personal de la BMA redujo al hombre, quien intentó agredirlos, y requisó a la mujer, encontrando en su poder varios elementos sustraídos.

Ambos involucrados fueron trasladados a la unidad policial, donde la Fiscalía y el Gabinete de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes.