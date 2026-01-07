Alcoholizado protagonizó una persecución de película entre Cipolletti y Cinco Saltos

El hecho ocurrió este miércoles. El hombre de es oriundo de Neuquén, presentaba una alta graduación alcohólica y fue detenido por resistencia a la autoridad.

Este miércoles, un hombre de 37 años protagonizó una persecución de película que tuvo su inicio en Cipolletti. El conductor fue visto por el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la ciudad realizando maniobras peligrosas y circulando a alta velocidad por la ciudad. El procedimiento se extendió hasta Cinco Saltos cuando fue detenido . Confirmaron que tenía un alto nivel de alcohol en sangre.

Según detalló personal policial, el operativo comenzó en la localidad cipoleña cuando los efectivos intentaron identificar a un vehículo que "realizaba maniobras zigzagueantes y circulaba a alta velocidad". Y aseguraron que "el móvil policial debió efectuar maniobras evasivas para evitar ser embestido".

Los uniformados le hicieron señales de luces y sonoras, pero el conductor no detuvo la marcha e intentaba escapar del operativo . Por lo que tuvieron que iniciar una persecución que finalizó en calle Antonio Radonich de Cinco Saltos.

test de alcoholemia

Personal policial aseguró que el conductor es oriundo de Neuquén y "presentaba evidentes signos de ebriedad". El test de alcoholemia confirmó un resultado positivo de 1,94 g/l.

Luego de su detención, detallaron que "se procedió a la retención y posterior secuestro del vehículo, y se dio intervención a la Fiscalía de Turno, que dispuso la imputación del conductor por resistencia a la autoridad".

Otra persecución dejó un detenido en Allen

Otro hecho de inseguridad se registró este miércoles en Allen. Un operativo policial en finalizó con la detención de un joven de 24 años que intentaba escapar luego de protagonizar un robo en la calle Conquistadores del Desierto. Los uniformados, a bordo de un móvil de la Comisaría 6° que circulaba por la zona, y observaron la persecución.

El delincuente perdió el control del rodado y fue detenido. "El joven intentó huir corriendo, pero fue interceptado en cuestión de segundos por los uniformados. La maniobra oportuna evitó que la situación se prolongara y generara mayor riesgo para vecinos", detallaron.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la unidad policial, mientras la moto fue restituida a su dueño.