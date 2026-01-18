Hacían delivery de droga en una moto robada y fueron detenidos en el centro

Dos jóvenes fueron detenidos por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo. Llevaban envoltorios de cocaína y marihuana fraccionadas.

Los jóvenes de 18 años fueron puestos a disposición de la Justicia. Foto: Gentileza.

Este fin de semana, Policía de Río Negro confirmó la detención de dos jóvenes que llevaban a cabo la venta de droga a bordo de una moto robada . Luego de un operativo policial, ambos fueron detenidos y se confirmó que el rodado en el que circulaban era robado.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde este sábado, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo patrullaban de manera habitual la zona céntrica de Bariloche. En ese contexto, los uniformados observaron en la calle España al 500, a dos jóvenes que circulaban en una moto en contramano y sin casco .

Esta conducta representaba un riesgo para ellos y para vecinos y turistas que se encontraba en la zona, por lo que los efectivos realizaron una breve persecución para interceptarlos e identificarlos .

Al descender de la moto, el personal policial realizó un cacheo y en ese momento detectaron que los ocupantes llevaban, entre sus pertenencias, envoltorios con sustancias ilegales.

Vendían droga en una moto robada en el centro de Bariloche

Al ampliar la inspección, confirmaron la presencia de cocaína y marihuana fraccionadas, "en cantidades compatibles con la modalidad de venta al menudeo", aseguraron.

Además, al revisar los datos del vehículo, se constató que la moto tenía pedido de secuestro por robo y circulaba con una chapa patente falsa. Por lo que este hecho reforzó la hipótesis de que no se trataba de un hecho aislado, sino que formaba parte de una combinación de delitos con un fin común.

Como resultado del procedimiento, el personal policial confirmó que "se secuestraron aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, y se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso las actuaciones correspondientes".

Por su parte, a los dos jóvenes de 18 años se les vinculó a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, además de otras figuras penales.

"Este tipo de operativos refleja la importancia de los controles preventivos y la presencia constante de las fuerzas de seguridad en la calle", destacaron desde la fuerza policial. Y en ese sentido, señalaron que "una infracción de tránsito advertida a tiempo permitió no solo evitar un posible siniestro vial, sino también frenar la venta de droga y recuperar un vehículo robado, fortaleciendo la seguridad cotidiana de la comunidad barilochense".