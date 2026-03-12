Gran convocatoria en Cipolletti para las actividades deportivas y culturales 2026

Deportes, danza, música y talleres culturales gratuitos forman parte de la agenda anual de Cipolletti. Más de 5.000 vecinos ya se inscribieron. ¿Cómo anotarse?

Más de 5 mil cipoleños ya se inscribieron a las actividades deportivas gratuitas de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva edición de su programa anual de actividades deportivas y culturales gratuitas , una propuesta que busca ampliar el acceso al deporte, la recreación y la expresión artística en distintos barrios de la ciudad.

Las inscripciones continúan este jueves 12 de marzo, de 18 a 20 , en los centros deportivos municipales donde se dictarán las distintas disciplinas.

La convocatoria tuvo una respuesta inmediata por parte de la comunidad. Durante la primera jornada de inscripción, miles de vecinos se acercaron a los espacios municipales para asegurarse un lugar en las propuestas. Según informó el director general de Deportes, Leandro Domini , la demanda superó ampliamente las expectativas iniciales.

“Hay una gran oferta de actividades. Durante la primera jornada de inscripciones se acercaron más de 5.000 personas. Por ejemplo, abrimos vóley comunitario en el Gimnasio 3, liberamos 400 cupos y quedaron 150 personas en lista de espera. En gimnasia artística fueron más de 1.500 personas”, explicó el funcionario.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (180) Leandro Domini, director de deportes de Cipolletti. Estefania Petrella

Las clases comenzarán oficialmente el lunes 16 de marzo y los cupos son limitados según cada actividad. Desde el Municipio indicaron que los interesados deben acercarse con DNI al momento de la inscripción y, en el caso de los menores de edad, deberán concurrir acompañados por un adulto.

Ante la alta demanda registrada en algunas disciplinas, desde la Dirección General de Deportes anticiparon que los cupos disponibles se asignarán mediante sorteos públicos. “Los cupos irán a sorteo público y lo iremos informando en nuestras redes sociales para que todos puedan presenciarlo”, agregó Domini.

inscripcion actividades deportivas cipo Las inscripciones continuarán este jueves de 18 a 20 hs. Gentileza

Deportes municipales en distintos puntos de la ciudad

La propuesta deportiva municipal se desplegará en varios espacios de la ciudad, entre ellos el Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut), el Estadio Municipal, el Gimnasio N°2 y diferentes centros comunitarios.

En el Complejo Deportivo Municipal, ubicado en Saavedra 190, se dictarán actividades como boxeo, palestra, tenis de mesa, gimnasia artística, judo, aikido, jiu jitsu, básquet, vóley, newcom, handball y orientación deportiva para niños. También se ofrecerán clases de acondicionamiento físico destinadas a adultos y adultos mayores.

Por su parte, el Complejo de Desarrollo Deportivo Municipal, en el Estadio Municipal de Naciones Unidas 1700, sumará disciplinas como taekwondo, ajedrez, jiu jitsu, tiro con arco y la Escuela Municipal de Deporte Integrado (EMDIC), orientada a promover la inclusión a través de la práctica deportiva.

inscripcion actividades deportivas cipo 2 El lunes 16 de marzo se iniciará el calendario anual de actividades en la ciudad. Gentileza

El Gimnasio 2, ubicado en Pastor Bowdler y Ecuador, concentrará principalmente actividades vinculadas al vóley, newcom y educación física inicial.

Además, en centros comunitarios y otros espacios barriales se desarrollarán propuestas vinculadas al bienestar físico y recreativo, como yoga, Qi Gong, acondicionamiento físico y actividades recreativas para adultos mayores.

Una de las actividades más esperadas cada año es la natación, cuyas inscripciones se anunciarán próximamente. En este caso, el municipio informó que el proceso se realizará de manera online a través de la página oficial de la Municipalidad de Cipolletti. Posteriormente se realizará un sorteo para conformar los grupos de alumnos.

talleres culturales La Dirección de Culutra también abrió la inscripción para los talleres barriales. Gentileza

Talleres culturales en barrios y bibliotecas

En paralelo a la oferta deportiva, la Dirección de Cultura lanzó el ciclo 2026 de talleres culturales barriales, también gratuitos y abiertos a vecinos de todas las edades. Estas actividades se desarrollan en bibliotecas, centros comunitarios, espacios culturales y organizaciones sociales distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Los talleres se suman a las 80 disciplinas culturales que ya comenzaron el pasado 9 de marzo en centros municipales y que actualmente convocan a más de 3.500 participantes.

Entre las propuestas disponibles se destacan talleres de dibujo, cerámica, falso vitró, maquillaje artístico, guitarra, canto, piano, manga, danza urbana, folclore, ritmos latinos, stretching, reciclado, batucada y artes combinadas.

Los espacios donde se desarrollan estas actividades incluyen la Biblioteca Bernardino Rivadavia, la Biblioteca Fernando Jara, la Biblioteca Raúl Ferri, la Biblioteca Escritores Patagónicos, el Hospital Viejo, la Casa del Escritor, el CITE, el Centro de Jubilados Quiñe Nehuen y distintos centros comunitarios como Pichi Nahuel, Barrio del Trabajo, Costa Norte, Anaí Mapu y Balsa Las Perlas. Quienes deseen participar pueden acercarse directamente al lugar, día y horario de la actividad elegida.

E.C.P BIBLIOTECA (1).JPG Para inscribirse, solo se debe ir a la sede seleccionada y registrarse en el taller elegido. Estefania Petrella

Acceso al deporte y la cultura en los barrios

Desde el municipio destacaron que estas propuestas forman parte de una política pública orientada a fortalecer el acceso al deporte, la cultura y los espacios de encuentro comunitario en toda la ciudad.

Los programas buscan promover hábitos saludables, incentivar la participación social y ofrecer alternativas recreativas y formativas accesibles para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.