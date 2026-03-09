Abren las inscripciones para deportes municipales en Cipolletti: qué actividades hay y cómo anotarse
El municipio abrirá esta semana la inscripción para las actividades deportivas anuales 2026. Habrá propuestas para todas las edades en distintos centros deportivos de la ciudad, pero los cupos son limitados.
Quienes quieran hacer deporte este año en Cipolletti deberán estar atentos: esta semana se abrirán las inscripciones presenciales para las actividades deportivas municipales 2026, con propuestas para todas las edades.
Desde la Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección General de Deportes, informaron que los interesados podrán anotarse el miércoles 11 y jueves 12 de marzo, entre las 18 y las 20, en los distintos centros deportivos donde se dictarán las actividades.
Te puede interesar...
Las autoridades advirtieron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan acercarse con anticipación para asegurar un lugar.
Qué hay que llevar para inscribirse
Para completar la inscripción, las personas deberán presentarse con DNI. En el caso de los menores, deberán asistir acompañados por un adulto responsable.
Las clases comenzarán oficialmente el lunes 16 de marzo.
Deportes y actividades disponibles
La oferta deportiva incluye una amplia variedad de disciplinas, desde artes marciales hasta deportes de equipo y propuestas recreativas para adultos mayores.
Entre las actividades que estarán disponibles se encuentran:
-
Boxeo
-
Gimnasia artística
-
Judo, aikido, jiu jitsu y taekwondo
-
Básquet, vóley y handball
-
Newcom
-
Tenis de mesa
-
Ajedrez
-
Educación física inicial y orientación deportiva
-
Acondicionamiento físico para adultos y adultos mayores
-
Yoga y Qi Gong
-
Actividades recreativas para adultos mayores
También funcionará la Escuela Municipal de Deporte Integrado (EMDIC), destinada a promover la práctica deportiva inclusiva.
Dónde anotarse
Las inscripciones se realizarán en distintos espacios deportivos de la ciudad:
-
Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut) – Saavedra 190
Complejo de Desarrollo Deportivo Municipal (Estadio Municipal) – Naciones Unidas 1700
Gimnasio N°2 – Pastor Bowdler y Ecuador
Además, algunas propuestas que se dictan en centros comunitarios y otros espacios permitirán inscribirse el mismo día en que comienzan las actividades.
Natación tendrá otra modalidad
En el caso de natación, la inscripción será diferente. Los cupos disponibles se informarán próximamente y el proceso se realizará a través del sitio web del municipio, donde luego se hará un sorteo para conformar los grupos.
La grilla completa con días y horarios de cada disciplina será publicada en los próximos días en las redes sociales de la Dirección General de Deportes.
Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti.
Leé más
Petróleo y salida laboral: darán una charla gratuita para quienes buscan trabajo en la industria
Hasta el miércoles habrá cortes de calles por obras en Cipolletti
En 15 fotos: así fue la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer en el centro de Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído