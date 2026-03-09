Abren las inscripciones para deportes municipales en Cipolletti: qué actividades hay y cómo anotarse

El municipio abrirá esta semana la inscripción para las actividades deportivas anuales 2026. Habrá propuestas para todas las edades en distintos centros deportivos de la ciudad, pero los cupos son limitados.

Los interesados podrán anotarse el miércoles 11 y jueves 12 de marzo, entre las 18 y las 20 horas.

Quienes quieran hacer deporte este año en Cipolletti deberán estar atentos: esta semana se abrirán las inscripciones presenciales para las actividades deportivas municipales 2026 , con propuestas para todas las edades.

Desde la Municipalidad de Cipolletti , a través de la Dirección General de Deportes, informaron que los interesados podrán anotarse el miércoles 11 y jueves 12 de marzo , entre las 18 y las 20 , en los distintos centros deportivos donde se dictarán las actividades.

Las autoridades advirtieron que los cupos son limitados , por lo que recomiendan acercarse con anticipación para asegurar un lugar.

Qué hay que llevar para inscribirse

Para completar la inscripción, las personas deberán presentarse con DNI. En el caso de los menores, deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Las clases comenzarán oficialmente el lunes 16 de marzo.

Deportes y actividades disponibles

La oferta deportiva incluye una amplia variedad de disciplinas, desde artes marciales hasta deportes de equipo y propuestas recreativas para adultos mayores.

Entre las actividades que estarán disponibles se encuentran:

Boxeo

Gimnasia artística

Judo, aikido, jiu jitsu y taekwondo

Básquet, vóley y handball

Newcom

Tenis de mesa

Ajedrez

Educación física inicial y orientación deportiva

Acondicionamiento físico para adultos y adultos mayores

Yoga y Qi Gong

Actividades recreativas para adultos mayores

También funcionará la Escuela Municipal de Deporte Integrado (EMDIC), destinada a promover la práctica deportiva inclusiva.

Dónde anotarse

Las inscripciones se realizarán en distintos espacios deportivos de la ciudad:

Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut) – Saavedra 190

Complejo de Desarrollo Deportivo Municipal (Estadio Municipal) – Naciones Unidas 1700

Gimnasio N°2 – Pastor Bowdler y Ecuador

Además, algunas propuestas que se dictan en centros comunitarios y otros espacios permitirán inscribirse el mismo día en que comienzan las actividades.

Natación tendrá otra modalidad

En el caso de natación, la inscripción será diferente. Los cupos disponibles se informarán próximamente y el proceso se realizará a través del sitio web del municipio, donde luego se hará un sorteo para conformar los grupos.

La grilla completa con días y horarios de cada disciplina será publicada en los próximos días en las redes sociales de la Dirección General de Deportes.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti.