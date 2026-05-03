De la cocina del hogar a las góndolas: El éxito de "Tu Alternativa Salud" y el impulso de las PUPA en Cipolletti

Un emprendimiento de recetas saludables recibió el certificado municipal número 40 que habilita la venta en comercios de productos de elaboración casera.

En el corazón de Cipolletti , una historia de perseverancia y pasión por la alimentación consciente está marcando un hito en la economía social local. Elba Quintulen , el alma detrás del emprendimiento “Tu Alternativa Salud” , ha logrado un avance fundamental para su proyecto: la obtención del certificado PUPA . N°40 .

La validación el Municipio no es solo un número en un registro; es el pasaporte que le permite expandir sus fronteras comerciales y llevar sus productos a las góndolas de los locales de la ciudad.

El camino de Elba comenzó hace más de una década, impulsado por una necesidad que muchos emprendedores comparten: encontrar una salida laboral digna basada en un talento propio. Lo que empezó en la cocina de su casa, hoy se consolida como una de las propuestas de alimentación equilibrada más sólidas de la región.

Un sueño que nació hace 12 años

La historia de "Tu Alternativa Salud" es el reflejo de una evolución constante. Según relata la propia Elba Quintulen, el deseo de ofrecer alimentos caseros y saludables fue el motor inicial.

“Nuestro emprendimiento nació hace más de 12 años con el compromiso de brindar opciones nutritivas a nuestra comunidad”, destaca la emprendedora.

Desde el año 2020, el proyecto decidió enfocarse con mayor fuerza en la elaboración de ensaladas frescas y panificados integrales, utilizando siempre ingredientes de alta calidad.

Para Elba, el secreto no solo reside en la materia prima, sino en el afecto volcado en cada preparación: “Este proyecto es el reflejo de años de esfuerzo, constancia y amor por lo que hacemos. Seguimos creciendo con el mismo objetivo: ofrecer alimentos ricos, sanos y hechos con el corazón”.

alternativa saludable pupa

El impacto de la certificación PUPA en Cipolletti

La obtención de la matrícula como Pequeña Unidad Productiva Alimenticia (PUPA) representa un salto de calidad y legalidad para los productores a pequeña escala. Estas certificaciones, otorgadas por el Municipio de Cipolletti a través de la dirección de Economía Social, permiten que los alimentos elaborados bajo normas de seguridad e higiene puedan ser comercializados de manera formal.

Gracias a este registro, las ensaladas estandarizadas de Elba ahora pueden encontrarse en distintos comercios y negocios locales, garantizando al consumidor un producto con trazabilidad y bajo riesgo sanitario. La certificación tiene una validez de dos años y es renovable, lo que asegura un seguimiento constante de los estándares de producción.

“Hoy, gracias al acompañamiento de PUPA, nuestras ensaladas pueden ser comercializadas en distintos negocios, manteniendo siempre la calidad y el cuidado que nos caracteriza”, celebra Quintulen.

Alimentación saludable: La tendencia que crece en Cipolletti

La propuesta de "Tu Alternativa Salud" llega en un momento donde la demanda de comida real y nutritiva está en auge. Los clientes buscan cada vez más opciones que combinen sabor, frescura y equilibrio. Las ensaladas de Elba se han convertido en una opción predilecta para quienes trabajan y necesitan un almuerzo rápido pero sano, mientras que sus panes integrales artesanales complementan una dieta balanceada.

Para aquellos interesados en apoyar este proyecto local y degustar sus productos, pueden contactarse directamente al teléfono 299-6069174 o seguir sus novedades a través de su cuenta de Instagram: @tualternativasalud.

Un Estado presente para la economía social

El Municipio de Cipolletti continúa fortaleciendo su red de productores. Hasta la fecha, se han gestionado y entregado más de 40 certificados PUPA, y la Dirección de Economía Social sigue trabajando en nuevas solicitudes. Este programa está diseñado específicamente para emprendedores que elaboran alimentos en pequeña escala, facilitando su inserción en ferias, espacios de intercambio solidario y pequeños comercios.

Para quienes deseen formalizar su emprendimiento y acceder a estos beneficios, la Dirección de Economía Social ofrece asesoramiento integral. Los interesados pueden comunicarse al teléfono corporativo 2994 21-6722, de lunes a viernes en el horario de 7 a 14.

La historia de Elba Quintulen demuestra que, con el apoyo institucional adecuado y una dedicación inquebrantable, la economía social no solo es una herramienta de subsistencia, sino un motor de desarrollo que mejora la oferta gastronómica y la calidad de vida de toda una ciudad.