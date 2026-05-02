Cuándo inauguran la obra que promete cambiar la dinámica del tránsito en Cipolletti

Las últimas novedades de una obra que apunta a optimizar la conectividad en un modo estratégico . En qué instancia se encuentra.

La obra vial en la zona de Ruta Chica y Circunvalación continúa a ritmo sostenido y sin interrupciones, consolidándose como una de las intervenciones clave para mejorar la circulación en la ciudad.

Los trabajos se mantienen activos todos los días, incluso durante fines de semana y feriados, reflejando el objetivo de acelerar su finalización y dar respuesta a uno de los sectores con mayor tránsito.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa final , con avances significativos en la construcción de derivadores que permitirán ordenar el flujo vehicular y reducir los puntos de congestión.

Esta mejora apunta a optimizar la conectividad en un modo estratégico, utilizado diariamente por miles de conductores.

Cuándo quedará inaugurada

Además, la obra incorpora tecnología a través de la instalación de semáforos inteligentes, diseñados para agilizar la circulación y reforzar la seguridad vial. Estos dispositivos permitirán una mejor sincronización del tránsito, adaptándose a la demanda en tiempo real.

Se prevé que en los próximos días quede inaugurada esta intervención, que busca no solo aliviar el tránsito, sino también acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad con infraestructura moderna y eficiente.