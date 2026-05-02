Fin de semana otoñal en Cipolletti: a qué hora comenzará el viento?

El sábado comenzará fresco, con cielos nublados con la temperatura máxima que rozará los 20º. En cambio el domingo será un día soleado, con vientos leves del noreste.

El comienzo del fin de semana en Cipolletti estará marcado por las bajas temperaturas , la presencia de nubes y las ráfagas de viento que podrán llegar a los 38 km/hora. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció la llegada de bajas temperaturas a la región y la presencia de viento que no afectarán las jornadas recreativas. En cambio el domingo 3 de mayo iniciará con el termómetro marcando temperaturas más cálidas, con cielos despejados y un leve viento del noreste.

El comienzo del fin de semana en Cipolletti estará marcado por las bajas temperaturas, la presencia de nubes y las ráfagas de viento que podrán llegar a los 38 km/hora. En cambio el domingo 3 de mayo iniciará con el termómetro marcando temperaturas más cálidas, con cielos despejados y viento calmo.

El tiempo en Cipolletti comenzará con bajas temperaturas, cielos nubosos y un ascenso paulatino durante la tarde. El día comenzará fresco con cielo despejado , mientras que con el correr de las horas aparecerán nubes parciales.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará los 5 grados con viento leve del noreste. El termómetro continuará aumentando la temperatura hasta llegar a los 9 grados a media mañana. El cielo continuará soleado, sin la presencia de nubes.

Otoño 2025 Cipo 11 - EP.JPG Comenzó un típico sábado otoñal en Cipolletti. Estefanía Petrella

¿Cómo estará el tiempo durante la tarde del sábado?

Al mediodía cambiará parcialmente el panorama. Cerca de las 12 se esperan 11 grados con nubes y claro, acompañado por viento del norte con ráfagas de entre 7 y 19 kilómetros por hora. Una tendencia que se replicará a lo largo de la jornada.

Por la tarde se llegará a la temperatura máxima del día. Pasado el mediodía se registrarán 13 grados, que se incrementarán en 15 grados a las 17 horas. El cielo estará parcialmente nublado y con la circulación del aire del norte y noreste con ráfagas de hasta 27 km/hora.

Hacia el atardecer comenzará un brusco descenso de la temperatura. Para las 20 están anunciados 11 grados con un cielo cubierto y un viento sostenido del noreste, entre 12 y 21 km/hora, lo que mantendrá una sensación fresca.

El otoño en Cipolletti El sábado 2 comenzó fresco. Anahí Cárdena

Finalmente, a la noche mejorarán las condiciones climáticas. Cerca de las 23 el cielo quedará despejado, con 9 grados y viento del noreste que no afectará la noche del sábado.

El tiempo el domingo

El domingo comenzará fresco, con temperaturas bajas y una mañana marcada por el cielo parcialmente cubierto, una condición que se extenderá a lo largo del día.

El otoño en Cipolletti El domingo tendrá temperaturas más cálidas. Anahí Cárdena

Durante las primeras horas se registrará un descenso de la temperatura que anticipan 4 grados a las 9 de la mañana. El viento comenzará gradual con ráfagas de hasta 20 km/hora. Cerca de las 11 está pronosticado 10 grados con un cielo parcialmente cubierto, acompañado por viento del oeste con velocidades que podrían alcanzar los 17 km/hora.

El cambio más marcado llegará durante la tarde. A las 14 la temperatura se incrementará hasta los 17 grados, mientras que la máxima prevista será de 20 grados, bajo condiciones parcialmente nubosas y una circulación moderada del noroeste.

Hacia el atardecer el ambiente se mantendrá templado, con temperaturas que llegarán a los 20 grados, aunque el protagonismo lo tomará el viento. Desde el oeste ingresarán ráfagas fuertes de entre 28 y 49 kilómetros por hora, lo que generará un cierre de jornada inestable.