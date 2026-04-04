Llegó el otoño: el pronóstico anticipa viento y un descenso de temperatura

El pronóstico anticipa días frescos en Cipolletti, especialmente durante la mañana, para el cierre del fin de semana largo. Habrá viento y ¿lluvia?

Cipolletti amaneció con baja temperatura este sábado en un anticipo del fin de los días templados. El ingreso de aire frío desde la cordillera confirmará el clima otoñal que ya venía asomando. Se espera un día fresco y con nubes, pero sin precipitaciones.

El termómetro inició la mañana con valores mínimos que oscilaron entre los 6°C y 7°C , una marca que refleja el enfriamiento nocturno típico de esta época del año. Para la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 19°C , un valor moderado que se verá condicionado por la sensación térmica que genere el viento del sector oeste.

El SMN anticipa viento con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante los periodos de mayor actividad vespertina. Esta condición de inestabilidad responde al desplazamiento de un sistema frontal que, si bien no trae consigo probabilidades significativas de lluvias para Cipolletti , mantendrá el cielo con una nubosidad variable, alternando momentos de sol con pasajes de cobertura densa de nubes, según el informe del SMN .

Hacia el cierre del día y entrada la noche, las condiciones se mantendrán frescas con una temperatura que descenderá rápidamente hasta situarse cerca de los 15°C.

El tiempo para el domingo de Pascuas

El domingo de Pascuas se presenta en Cipolletti con menos viento, pero significativamente más frío. De acuerdo con los datos actualizados de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas y el SMN, el ingreso de una masa de aire polar tras el frente frío del sábado provocará un marcado descenso en las temperaturas mínimas durante la madrugada del 5 de abril.

Para las primeras horas del domingo, se esperan registros térmicos que se ubicarán entre los 2°C y 4°C, con una alta probabilidad de heladas aisladas en las zonas rurales de la ciudad. Esta condición obligará a quienes participen de actividades religiosas o encuentros al aire libre temprano en la mañana a sacar abrigo del placar.

A medida que avance la jornada, la presencia del sol permitirá un aumento moderado de la temperatura. La máxima estimada para el domingo por la tarde rondará los 18°C, un valor típico de la temporada otoñal en la región. La gran noticia para los vecinos de Cipolletti es la sensible disminución en la intensidad del viento: las ráfagas, que este sábado pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, darán paso a brisas leves del sector noreste que no superarán los 15 o 20 kilómetros por hora.

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Hacia el atardecer, el ambiente volverá a enfriarse rápidamente. Este escenario de estabilidad y buen tiempo, aunque fresco, ofrece condiciones ideales para el tradicional almuerzo de Pascuas, siempre que se considere que la amplitud térmica será la protagonista del día.

Según las proyecciones del SMN, esta calma meteorológica se extenderá hacia el inicio de la semana laboral tras el fin de semana XXL por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y la Semana Santa. En los próximos días se mantendrán las mañanas frías y las tardes templadas en todo el Valle de Río Negro y Neuquén.