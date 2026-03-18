Vecinos de Anai Mapu y Puente 83 firmaron las escrituras de sus viviendas

Se trata de 31 familias que avanzaron en un paso definitivo para la titularidad de sus hogares. La firma permite acceder a los servicios esenciales y líneas de financiamiento.

Se trata de 31 familias que firmaron las escrituras de sus viviendas.

Los vecinos de Puente 83 y del barrio Anai Mapu de Cipolletti fueron protagonistas de un momento histórico para sus vidas: la firma de las escrituras de sus viviendas. Este miércoles 18 se llevó adelante la entrega de 31 escrituras de casas , un paso fundamental para avanzar en la titularidad definitiva de sus hogares.

El acto contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler y del ministro de Gobierno de la provincia, Agustín Ríos , junto a autoridades locales. El encuentro sirvió para que los integrantes de 31 familias firmen las escrituras de sus hogares , a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para garantizar el acceso a los derechos básicos de vivienda.

La firma de escrituras no solo representa un avance administrativo, sino que brinda seguridad jurídica a las familias , permitiéndoles disponer plenamente de sus propiedades. Además, este proceso abre la puerta a la posibilidad de acceder a los servicios esenciales y a distintas líneas de financiamiento para refaccionar, ampliar o mejorar sus viviendas.

escritura La firma de la escritura no solo representa un trámite administrativo, también significa un avance para disponer definitivamente de la vivienda.

Desde el Gobierno de Río Negro se remarcó que este tipo de políticas públicas tienen como objetivo saldar deudas históricas en materia habitacional y consolidar la inclusión social. A partir de este trabajo en conjunto, estas 31 familias están más cerca de completar el proceso de regularización dominial.

Un proyecto de vida más estable y seguro

Estas políticas públicas marcan un antes y un después para los vecinos de Cipolletti, ya que no solo constituye un avance en términos legales, sino también la consolidación de un proyecto de vida más estable y seguro.

puente 83 anai mapu Fueron 31 familias del barrio Puente 83 y Anai Mapu, las que firmaron las escrituras de sus viviendas.

El intendente Rodrigo Buteler celebró la firma de escritura y destacó que se trata de un paso previo a la entrega final que les permitirá disponer de su propiedad y acceder a todos los servicios.

Embed HOY 31 FAMILIAS FIRMARON SU ESCRITURA.

Hoy junto al ministro de gobierno de la Pcia @agusprios_ acompañamos a los vecinos de puente 83 y barrio Anaí Mapu los cuales firmaron su escritura, un paso fundamental y previo a la entrega final que les permite disponer de su propiedad y… pic.twitter.com/KPrpW2B5dM — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) March 18, 2026

“Hoy junto al ministro de gobierno de la Pcia @agusprios_ acompañamos a los vecinos de puente 83 y barrio Anaí Mapu los cuales firmaron su escritura, un paso fundamental y previo a la entrega final que les permite disponer de su propiedad y acceder a todos los servicios. Gobierno provincial y municipal juntos mejorando la calidad de vida de 31 familias” concluyó Buteler.

Entrega "récord de escrituras" del IPPV y vecinos cumplen el sueño de toda la vida

Alegría, abrazos y emoción en la entrega de escrituras del IPPV(Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda), que marca un hito en la vida de cientos de familias del Alto Valle. Es que tras tantos años de esfuerzo y espera, al final llegó el momento tan ansiado y pueden cumplir el sueño de tener paga la casa propia, una meta que por momentos parecía inalcanzable.

Ayer fue el turno de los vecinos de General Roca y Allen y la misma felicidad embargará este jueves a numerosos habitantes de Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro, que también recibirán en sus manos ese documento tan preciado.

“En General Roca entregamos 104 escrituras del IPPV, dos bajo la ley Pierri. Hasta el año pasado allí llevábamos 154 escrituras entregadas y hay que sumarles estas nuevas -258 la cifra actualizada-. En Allen otras 27. Y hoy jueves tenemos actividad en Cinco Saltos con entrega de escrituras, en Fernández Oro con licitación del programa Suelo Urbano del Sindicato de la Fruta y entrega de escrituras, y en Cipolletti con dos licitaciones de Suelo Urbano en Mutual Magisterio y Empleados de Comercio. También entregaremos escrituras”, informó el interventor del IPPV, Mariano Lavín a LM Cipolletti.

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“En dos años ya entregamos más de 2.400 escrituras, que es un récord absoluto. Y vamos por más”, celebró, exultante, el ex intendente de Fernández Oro.

Testimonios llenos de emoción en la entrega de escrituras

Por su parte, los beneficiarios no ocultaron su felicidad y hubo lágrimas en las entregas. “Estoy muy feliz, muy contenta. Orgullosa también porque pude pagar mi casa”, expresó emocionada Mirta, una de las vecinas de Roca que recibió la escritura de su vivienda.

Tiene 62 años y llegó a la Asociación Libanesa acompañada por su nieta Roma, de apenas 5 años. Para ella, la escritura representa el cierre de un ciclo de 28 años en el barrio 126 Viviendas, un camino que inició junto a su esposo, Ramón Jesús, quien falleció hace ocho años.

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"Estoy contenta y bueno, extrañando a mi esposo porque no está hace 8 años", aseguró conmovida en declaraciones al portal local ANR.

Susana, por su parte, recordó las épocas de incertidumbre antes de acceder al plan. "Alquilamos como siete años. Alquilar, alquilar y alquilar hasta que nos tocó nuestra casita", expresó.

A pesar de la ausencia de su compañero, ella cumplió la promesa de terminar de pagar la vivienda. "Desde que él faltó, yo pagué lo que me quedaba del resto de la casa", contó. Hoy, rodeada de sus hijos y nietos, siente que el esfuerzo valió la pena.

También roquense, Rosa Rodríguez sitió una felicidad inmensa cuando recibió el título de su casa. La vecina tiene 67 años, y vive en el barrio Alfonsina Storni desde 1979. Tras iniciar trámites en 2015 para poner la vivienda a su nombre —ya que figuraba a nombre de su exesposo—, finalmente en las últimas horas sostuvo la escritura en sus manos.

"Inicié los trámites porque me pasaron muchas cosas y logré poder tener la escritura a mi nombre. Se me había dificultado bastante", relató Rosa.

Cuando recibió su casa a los 22 años sintió una felicidad inmensa. “Este logro es la frutilla del postre a una vida de trabajo”, señaló mostrando orgullosa su escritura.

La escena se repetirá este jueves en varios puntos de la región.