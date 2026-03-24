De basural a plaza: arrancó una obra que promete cambiarle la cara a un barrio de Cipolletti

Un terreno abandonado y lleno de basura comienza a convertirse en un espacio verde con juegos, senderos y sectores de encuentro.

Con este proyecto se recuperarán más de 3000 metros cuadrados. Foto: Gentileza.

Lo que durante años fue un foco de basura y abandono en Cipolletti empieza a quedar en el pasado. Esta semana comenzó una obra que apunta a transformar por completo ese espacio y devolverlo a los vecinos como un lugar pensado para disfrutar .

El proyecto contempla la creación de una nueva plaza que cambiará no solo la estética del sector, sino también su funcionalidad y seguridad .

La obra se desarrolla en la esquina de Paso de los Libres y General Paz , un punto que supo ser un basural a cielo abierto y que ahora será reconvertido en el Parque Estación Nº65 .

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Allí se recuperarán más de 3000 metros cuadrados, que incluirán espacios verdes, senderos, forestación, iluminación y sectores destinados al encuentro de las familias.

Qué dijo el intendente de Cipolletti

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de esta transformación a través de sus redes sociales.

“Este nuevo parque va a recuperar más de 3000 m², con espacios verdes, senderos, forestación, iluminación y sectores para el encuentro y el disfrute de todos”, expresó.

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Además, remarcó que el objetivo es dejar atrás un foco de basura para convertirlo en un lugar “más seguro, más limpio y más lindo para el barrio”.

Una apuesta por recuperar espacios públicos

La iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca recuperar terrenos degradados y transformarlos en espacios de uso comunitario.

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Con este tipo de obras, el Municipio apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar en una ciudad más ordenada, con lugares pensados para el encuentro y la vida al aire libre.

Más obras en Cipolletti

La semana pasada se llevaron a cabo tareas de reparación de badenes y bacheo en hormigón avanzan en esquinas muy transitadas de Cipolletti.

Actualmente, los trabajos se concentran en las calles Esquiú y Discépolo, y San Martín y Kennedy. En ambos casos, hubo corte parcial de tránsito, con reducción a media calzada.

Las obras forman parte de un plan integral de mejora vial, ejecutado a través de la Licitación Privada N° 5625.

El proyecto comenzó en Arenales y Don Bosco. Continuará en distintos sectores de la ciudad, por lo que no se descartan nuevas intervenciones y cortes en otros barrios.

Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, los trabajos apuntan a: aumentar la seguridad vial, mejorar la fluidez del tránsito, extender la durabilidad de las calles, optimizar la transitabilidad general.