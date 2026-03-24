De basural a plaza: arrancó una obra que promete cambiarle la cara a un barrio de Cipolletti
Un terreno abandonado y lleno de basura comienza a convertirse en un espacio verde con juegos, senderos y sectores de encuentro.
Lo que durante años fue un foco de basura y abandono en Cipolletti empieza a quedar en el pasado. Esta semana comenzó una obra que apunta a transformar por completo ese espacio y devolverlo a los vecinos como un lugar pensado para disfrutar.
El proyecto contempla la creación de una nueva plaza que cambiará no solo la estética del sector, sino también su funcionalidad y seguridad.
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Dónde se construye la nueva plaza
La obra se desarrolla en la esquina de Paso de los Libres y General Paz, un punto que supo ser un basural a cielo abierto y que ahora será reconvertido en el Parque Estación Nº65.
Allí se recuperarán más de 3000 metros cuadrados, que incluirán espacios verdes, senderos, forestación, iluminación y sectores destinados al encuentro de las familias.
Qué dijo el intendente de Cipolletti
El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia de esta transformación a través de sus redes sociales.
“Este nuevo parque va a recuperar más de 3000 m², con espacios verdes, senderos, forestación, iluminación y sectores para el encuentro y el disfrute de todos”, expresó.
Además, remarcó que el objetivo es dejar atrás un foco de basura para convertirlo en un lugar “más seguro, más limpio y más lindo para el barrio”.
Una apuesta por recuperar espacios públicos
La iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca recuperar terrenos degradados y transformarlos en espacios de uso comunitario.
Con este tipo de obras, el Municipio apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar en una ciudad más ordenada, con lugares pensados para el encuentro y la vida al aire libre.
Más obras en Cipolletti
La semana pasada se llevaron a cabo tareas de reparación de badenes y bacheo en hormigón avanzan en esquinas muy transitadas de Cipolletti.
Actualmente, los trabajos se concentran en las calles Esquiú y Discépolo, y San Martín y Kennedy. En ambos casos, hubo corte parcial de tránsito, con reducción a media calzada.
Las obras forman parte de un plan integral de mejora vial, ejecutado a través de la Licitación Privada N° 5625.
El proyecto comenzó en Arenales y Don Bosco. Continuará en distintos sectores de la ciudad, por lo que no se descartan nuevas intervenciones y cortes en otros barrios.
Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, los trabajos apuntan a: aumentar la seguridad vial, mejorar la fluidez del tránsito, extender la durabilidad de las calles, optimizar la transitabilidad general.
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