Horror: lo acusan de matar de un palazo en la cabeza a "Bella", la perra de su vecina

El agresor atacó al animal cuando metió la cabeza en su patio y lo imputaron por "crueldad animal". Ocurrió en el barrio 4 de Agosto. Debería ir a juicio.

Un hombre de Cipolletti fue imputado por la muerte de una perra raza American Bully Pocket, como la de la foto. Lo acusan de haberle dado un palazo en la cabeza.

Un hombre domiciliado en un barrio de Cipolletti fue imputado por matar de un palazo en la cabeza a la perra de una vecina.

Los cargos por crueldad animal se los formularon en la audiencia realizada durante la mañana de este jueves en la sede de los tribunales locales.

La fiscal a cargo del caso indicó que el hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en horas de la tarde en una vivienda del barrio 4 de Agosto , aledaño al Anai Mapu.

La acusación sostiene que en esas circunstancias, la perra de 8 años de nombre "Bella", de raza American Bully Pocket, pasó su cabeza por un agujero que había en la malla sima que divide su propiedad del terreno del imputado, y ahí se produjo la fatal agresión.

Lesiones mortales

El hombre golpeó con un elemento contundente en la cabeza de Bella. El salvaje ataque le habría provocado una “luxación cervical con traumatismo que produjo una obstrucción de las vías aéreas con aspiración de fluidos”, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El cuadro médico desencadenó una asfixia mortal, conforme a lo que surgió del informe pericial de necropsia realizado por el médico veterinario, material que integra el sustento probatorio.

La calificación legal propuesta por la parte acusadora fue por el delito de “crueldad animal” conforme al artículo 3, inciso 7º de la ley de protección de los animales 14.346, siendo responsable en calidad de autor.

El defensor oficial a cargo de la asistencia técnica del imputado no cuestionó la plataforma fáctica ni la calificación legal.

La Jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo que estipula la ley, de cuatro meses.

El antecedente Estelita

El maltrato animal está contemplado en la Ley Nacional 14.346, que regula su protección y define cuales son los actos de maltrato y crueldad contra esos seres en materia penal. Mientras que el Código Contravencional rionegrino sanciona los ataques que no configuren un delito penal.

En la provincia hay abundantes antecedentes de castigos por este tipo de hechos. Uno de los que mayor transcendencia, por la impiedad desplegada, lo padeció Estelita, una perra galga que murió luego de que quien la tenía a cargo la atara con una soga al paragolpes de un auto y la arrastrara varios kilómetros por la Ruta Provincial 65, en dirección a Fernández Oro.

Estelita

El conductor del auto -un Volkswagen Gol- ,fue descubierto e imputado por la salvajada. Fue el primer acusado por este delito que fue a juicio en Río Negro. En abril de 2021 Jonathan Jara fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso (que no lo llevó a prisión), ya que no tenía accedentes penales, además de otras pautas de conducta y requerimientos esenciales.

Una de ellos era pagar una suma de 130 mil pesos para que las ONG que ayudan a los animales, además de otros 30 mil en concepto de reparación simbólica para realizar una escultura o mural en memoria de Estelita, que tendrá como objetivo concientizar a la sociedad. La obra debía ser realizada en el lugar de los hechos, en Fernández Oro.

A su vez, quedó prohibido para Jara la tenencia de animales no humanos, hasta tanto realizara una capacitación en derecho animal.