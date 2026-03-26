Grave denuncia por grooming involucra a un comerciante cipoleño

La presentación la realizó la madre de una menor en la policía de Santa Fe, donde viven. Relata que el hombre le habría mostrado sus genitales en una video llamada.

Según la denuncia, el comerciante de Cipolletti se comunicó con menores de Santa Fe. Imagen ilustrativa

Una mujer de una localidad de la provincia de Santa Fe hizo una grave denuncia por el delito de grooming que involucra a un hombre de Cipolletti que posee un comercio en Fernández Oro .

Aseguró que el hombre 33 años , le hizo una video llamada a su hija de 12 años en la que aparecía masturbándose. Agregó que también una amiga de la niña habría sido víctima de imágenes similares, y que del mismo modo sus padres habrían hecho la denuncia.

De acuerdo a la documentación recibida por LMCipolletti , la presentación la realizó el último martes 24 en la Subcomisaría 17 de Ibarlucea , una pequeña localidad ubicada a pocos kilómetros de Rosario.

Según relató, la noche previa su hija le mostró en su celular una videollamada que le había realizado un hombre, quien le mostraba su pene y se masturbaba.

Sub Comisaria Ibarlucea Santa Fe La denuncia por grooming fue realizada en Santa Fe.

Destacó que buscó en las redes sociales el número del emisor del llamado y encontró en Instagram que pertenecía a un local comercial de Fernández Oro, a cuyo propietario logró identificar.

Entonces, agregó, le mandó un mensaje desde su teléfono, pero el sospechoso la bloqueó. Lo mismo le hizo tras contactarlo al Instagram del negocio como también cuando intentó en su cuenta personal.

Pero como no quedó conforme con los datos recabados, se comunicó con el Municipio de Fernández Oro para averiguar si el local “era atendido por su dueño o si tenía empleados” y para informarles lo sucedido, precisó en la denuncia policial.

Como respuesta, dijo que le confirmaron el nombre del propietario, que coincidió con el que ya tenía. Además, de acuerdo a una captura de pantalla de una conversación con un supuesto referente del Municipio, le comunicaron que le informarían lo relatado al intendente Gustavo Amati.

Aún no hay causa en Río Negro

El comisario Miguel Elifonzo, jefe de la Comisaría 26 de Fernández Oro, indicó que está al tanto de la denuncia realizada por la mujer en Santa Fe, porque ella misma se comunicó con él y se la envió.

Pero aclaró que aún no recibieron información oficial ni ningún pedido de diligencia al respecto. Explicó que se debe definir si la investigación la toma la Justicia santafecina o si se considera que el hecho habría ocurrido en jurisdicción rionegrina y debe actuar la justicia local.

El oficial precisó que reenvió la denuncia recibida a la Fiscalía de Cipolletti. Desde esta dependencia informaron que tampoco habían recibido requerimientos sobre el tema.

“Estoy saturada”

Una seria de captura de pantallas, supuestamente difundidas por la misma denunciante junto con la denuncia policial, muestra las intensas gestiones que realizó luego de que su hija le exhibiera las imágenes de contenido sexual que le habría enviado al comerciante rionegrino.

A varias de esas capturas tuvo acceso LMCipolletti. En una muestra una conversación que habría mantenido con un policía de Fernández Oro, a quien le comunicó que quería hacer la denuncia. Pero le respondieron que debía realizarla en su lugar de residencia.

En una parte la madre le escribe “no sé como proseguir en este momento, estoy saturada ”.

Entre esas capturas también aparece otra que habría mantenido con un referente del municipio de la misma localidad, quien le comunicó que le transmitirían lo sucedido al jefe comunal.