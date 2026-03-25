Andaban en un auto sospechoso, los siguieron hasta una toma y todo terminó mal

Detectaron un vehículo con daños y lo interceptaron en una toma. Dos hombres fueron detenidos y el conductor quedó ligado a una causa por estafa.

Un procedimiento policial en Cipolletti terminó con dos hombres demorados y un vehículo secuestrado en el marco de una presunta estafa . Todo comenzó durante un operativo de prevención realizado el viernes por la mañana.

Efectivos de la Comisaría 4° recorrían la zona de Toschi y Los Coihues cuando detectaron un auto con la luneta trasera dañada. El detalle no pasó desapercibido: el rodado coincidía con las características de un vehículo presuntamente involucrado en una maniobra delictiva.

Ante la sospecha, se montó un operativo para seguir el vehículo. Minutos después, lograron interceptarlo en el ingreso a la toma Los Olmos.

El auto era conducido por un hombre de 34 años, acompañado por otro de 28. Ambos fueron identificados en el lugar mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Irregularidades y secuestro del vehículo

Personal de Tránsito fue convocado al operativo y constató que el rodado no contaba con seguro obligatorio ni cédula de identificación.

Por este motivo, se procedió al secuestro del vehículo, sumando más complicaciones para sus ocupantes.

Demorados y una causa por estafa

Los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 4° en carácter de demorados. Allí, el conductor fue notificado de las actuaciones judiciales en su contra por el delito de estafa.

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y si existen más personas involucradas.

Le robaron la moto en Cipolletti y la recuperó la policía

Una moto Honda de 125 cc modelo Storm que había sido robada en Cipolletti en el transcurso de la semana pasada fue recuperada por policías de la Comisaría 26 de Fernández Oro en la zona del barrio Puente Madera, que se encuentra a la vera del canal de riego en el límite entre ambas ciudades.

El operativo se llevó a cabo el último martes minutos después de las 15, cuando personal de esa unidad policial que realizaba tareas de prevención en el sector, detectó el rodado de color negro sin chapa patente visible que se encontraba estacionado en la vía pública junto a dos hombres jóvenes.

Al advertir la presencia del patrullero, los desconocidos intentaron subir a la moto con el objetivo de escapar, pero rápidamente los uniformados bajaron del móvil y lograron interceptarlos. Luego procedieron a la identificación de los sospechosos, informaron fuentes de la fuerza.

Como consecuencia, se procedió al secuestro del rodado y a la demora del conductor. Con posterioridad lo notificaron que quedó involucrado en una causa por el delito de encubrimiento, y que quedó a disposición de las autoridades judiciales para la continuidad del trámite de rigor.