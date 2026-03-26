Rodrigo Buteler evalúa "Ojos en alerta" para Cipolletti: de qué se trata

El intendente cipoleño se reunió con su par de San Miguel para conocer el programa de seguridad ciudadana que ya se aplica en más de 100 municipios.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler se reunió con su par de San Miguel (Buenos Aires), Jaime Méndez.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , mantuvo un encuentro institucional en el municipio bonaerense de San Miguel con su par Jaime Méndez , en una visita que tuvo como eje el intercambio de políticas públicas vinculadas a la seguridad . En ese marco, el jefe comunal cipoleño se interiorizó sobre el funcionamiento del programa “ Ojos en alerta ”, una iniciativa nacida en esa localidad que ya fue adoptada por más de 100 municipios en Argentina.

La reunión se inscribe en una agenda de gestión que apunta a observar experiencias exitosas en otras ciudades y evaluar su posible adaptación al contexto local. Si bien desde el Ejecutivo cipoleño aclararon que “no hay definiciones tomadas respecto a su implementación”, el interés por el sistema deja entrever que la herramienta podría ser considerada a futuro como parte de una estrategia integral de prevención.

Según publicó Méndez en sus redes sociales, el encuentro permitió compartir experiencias y profundizar en el funcionamiento de “Ojos en alerta”, un programa que conecta a vecinos con el centro de monitoreo municipal mediante WhatsApp para reportar situaciones sospechosas, delitos o emergencias en tiempo real.

Embed Esta mañana recibimos a @RodrigoButeler, intendente de Cipolletti (Río Negro), intercambiamos experiencias de gestión y conversamos sobre nuestro programa de participación ciudadana en seguridad @Ojos_EnAlerta @PiojoMendez #SanMiguel pic.twitter.com/c0sTxQPViE — Jaime Méndez (@jaimemendezh) March 25, 2026

“Actualmente más de 100 municipios del país ya están adheridos y el sistema cuenta con más de un millón de usuarios activos”, destacó.

Consultado por LM Cipolletti, Buteler explicó que el objetivo de la visita fue “ver bien cómo funciona, interiorizarse en función de que escuché cosas interesantes”, aunque remarcó que por el momento se trata solo de una instancia de análisis “sin una definición tomada”.

¿Cómo funciona “Ojos en alerta”?

El programa se basa en la participación ciudadana como eje central. A través de una línea de WhatsApp, los vecinos pueden enviar mensajes de texto, audios, fotos o ubicaciones en tiempo real al centro de monitoreo. Desde allí, operadores municipales evalúan la situación y articulan con las fuerzas de seguridad o áreas correspondientes para dar una respuesta inmediata.

La iniciativa apunta a ampliar la red de prevención sumando actores cotidianos como comerciantes, taxistas, choferes, encargados de edificios y vecinos en general. Esta lógica colaborativa fue una de las claves de su expansión: actualmente se replica en 103 ciudades del país e incluso cruzó fronteras, con una reciente implementación en Uruguay.

El reconocimiento también llegó a nivel institucional: “Ojos en alerta” fue distinguido como “Ciudad Inspiradora 2024” por la Red de Innovación Local durante la Noche de los Intendentes, un premio que puso en valor su impacto en la gestión municipal.

WhatsApp-Video-2024-08-23-at-19.11.51-1 Ojos en Alerta

Un modelo que dialoga con el esquema local

En Cipolletti, la seguridad es uno de los ejes centrales de la agenda pública, en una ciudad que ha experimentado un crecimiento sostenido de su población en los últimos años. Ese escenario obliga a repensar herramientas y actualizar políticas que acompañen la dinámica urbana.

En ese sentido, el municipio ya viene desarrollando distintas acciones que podrían articularse con un esquema como el de “Ojos en alerta”. Una de ellas es el fortalecimiento del sistema de monitoreo urbano a través de la central 911, que en coordinación con la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad permite intervenir en tiempo casi real ante hechos detectados por cámaras instaladas en puntos estratégicos.

A esto se suman los denominados anillos digitales en los accesos a la ciudad, una tecnología que permite registrar el ingreso y egreso de vehículos, aportando datos clave para la prevención y el esclarecimiento de delitos.

Otro componente relevante es el sistema de denuncias y alertas vecinales. A través de las líneas 109 y 147, los ciudadanos pueden reportar situaciones que requieren intervención estatal. En los últimos años, estas herramientas fueron clave para detectar espacios tomados o los denominados “aguantaderos ”, lo que derivó en operativos conjuntos con la Justicia que permitieron recuperar cerca de 30 inmuebles en distintos barrios.

E.C.P DEMOLICION JOSE HERNADEZ AL 700 (22) La ciudad evalúa sumar estrategias en materia de seguridad con mayor participación ciudadana. Estefania Petrella

Ordenamiento y prevención

Las políticas locales también avanzaron en la regulación del espacio público como parte de una mirada integral de la seguridad. En ese marco se inscribe la reciente ordenanza que prohíbe la actividad de los denominados “trapitos ”, una medida que busca ordenar la vía pública y prevenir situaciones conflictivas.

Este conjunto de acciones evidencia que Cipolletti ya cuenta con una base de herramientas tecnológicas, canales de denuncia y articulación institucional que podrían complementarse con una propuesta de participación ciudadana más directa como la que plantea “Ojos en alerta”.

ECP POLICIA Ojos en Alerta permitiría a los cipoleños enviar sus denuncias en tiempo real por WhatsApp para que la Policía o agentes de seguridad intervengan. Estefania Petrella

Una puerta que queda abierta

Si bien desde el Ejecutivo local evitan confirmar una eventual implementación, la visita de Buteler a San Miguel refleja una línea de trabajo orientada a observar modelos exitosos y evaluar su adaptación. En un contexto donde la seguridad es una de las principales demandas sociales, la incorporación de nuevas herramientas aparece como una posibilidad concreta dentro del horizonte de gestión.

Por ahora, el programa se mantiene en etapa de análisis. Pero el solo hecho de que Cipolletti haya puesto la mirada en una experiencia replicada en más de un centenar de ciudades deja planteado un escenario de búsqueda de soluciones innovadoras.