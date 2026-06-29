El EPRE ordenó a Edersa refacturar el consumo a cientos de usuarios: les había cobrado de más

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) resolvió ordenar a la empresa distribuidora Edersa la refacturación de los consumos eléctricos correspondientes a usuarios de la localidad de Catriel . La medida se tomó tras detectar irregularidades en el proceso de medición, las cuales derivaron en la emisión de facturas con valores muy superiores a los habituales.

Tal como ya había sido anunciado por LM Cipolletti , la decisión oficial del organismo regulador llegó para dar respuesta al impacto de las boletas desproporcionadas que generaron preocupación en la comunidad de dicha localidad.

La determinación surge a partir de un análisis técnico y legal llevado adelante por la Gerencia de Atención a Usuarios del EPRE , área que asumió la tarea de revisar un total de 517 reclamos presentados por los vecinos de Catriel por presuntos errores de facturación correspondientes al bimestre 02/2026 .

Como resultado de la investigación, el EPRE determinó que un total de 385 casos —equivalentes al 74,5% del total de las presentaciones evaluadas— registraban consumos que excedían ampliamente los parámetros históricos normales de cada suministro. Debido a esto, ordenó a la distribuidora emitir nuevas facturas. Por su parte, los 132 casos restantes, que representan el 25,5%, fueron considerados dentro de los valores normales de consumo.

Parámetros de refacturación para Edersa

La resolución establece los mecanismos que Edersa deberá aplicar para corregir los montos. La empresa distribuidora deberá recalcular las facturas de aquellos usuarios cuyos consumos hayan superado en más de un 75% el promedio anual histórico registrado para cada suministro. Para cumplir con esto, la firma tomará como referencia el consumo facturado durante el mismo período del año anterior, correspondiente al bimestre 02/2025.

El conflicto se originó a partir de numerosos reclamos de vecinos de Catriel que advirtieron incrementos significativos e inesperados en sus boletas de electricidad. Ante la cantidad de presentaciones, el EPRE implementó previamente una medida preventiva para impedir la suspensión del servicio a los usuarios afectados mientras avanzaba el análisis técnico de cada caso.

Respuestas oficiales y el rol del marco regulatorio

El presidente del EPRE, Juan Justo, destacó que la resolución representa una respuesta concreta al reclamo ciudadano. "El reclamo de los usuarios fue escuchado y analizado con seriedad. Desde el primer momento dijimos que cada caso iba a ser revisado técnicamente, y hoy hay una resolución concreta que protege a las familias afectadas", afirmó.

Además, sostuvo que la decisión refleja el rol del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. "Esta decisión muestra que cuando el Estado está cerca, escucha y actúa, los vecinos tienen una herramienta real para defender sus derechos. No se trata solo de recibir reclamos, sino de dar respuestas con respaldo técnico y dentro del marco regulatorio", concluyó.

La medida adoptada representa un importante antecedente para los usuarios de Catriel, ya que reconoce la existencia de errores de facturación en una amplia mayoría de los casos analizados y obliga a la distribuidora a corregir las boletas emitidas.

En Cipolletti hay reclamos similares al de Catriel, por parte de usuarios de los barrios ribereños. Sin embargo, hasta el momento el EPRE no confirmó la existencia de denuncias formales.