Avanza la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz: estiman inaugurarla a fines de agosto

El Municipio informó que Edersa concluyó el retiro de las columnas del tendido eléctrico. Ahora, se viene la última etapa de trabajos en la rotonda.

Edersa terminó de remover las columnas del tendido eléctrico y comenzará la última etapa de la rotonda.

La secretaría de Obras Públicas del Municipio de Cipolletti confirmó que finalizaron los trabajos para correr las columnas del cableado eléctrico en la rotonda de calle San Luis. Con este paso clave completado, las tareas viales se reanudarán esta misma semana para encarar la etapa final del proyecto.

Tras culminar las tareas de retiro y reubicación de la infraestructura eléctrica que estaban a cargo de la empresa distribuidora de energía Edersa , el Municipio se prepara para retomar el ritmo de obra en el sector. Según informaron las autoridades, se estableció un plazo estimado de 45 días corridos para la ejecución de los trabajos restantes.

De cumplirse este cronograma, la finalización de la obra está prevista para fines del mes de agosto , momento en el cual quedará oficialmente inaugurada para el uso de la comunidad.

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Cuáles son los trabajos pendientes en el sector norte

La liberación de la zona que antes ocupaban las columnas de alta tensión permitirá avanzar de forma definitiva sobre el sector norte del distribuidor vial. La obra integral de la Rotonda San Luis-Santa Cruz, que ya supera el 65% de ejecución, ingresa ahora en su fase de terminaciones.

Los trabajos pendientes que se ejecutarán en el espacio liberado incluyen:

Movimiento de suelo y ejecución de base granular.

Colocación de la carpeta asfáltica .

Construcción de cordón cuneta en la rotonda y en las isletas.

Instalación del alumbrado vial .

Colocación de la señalización horizontal y vertical reglamentaria.

Un proyecto municipal para mejorar la seguridad vial

La obra "rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias" es un desarrollo de origen municipal llevado a cabo por la empresa constructora adjudicada, Quidel. El cambio en la infraestructura urbana ya es visible en el sector y apunta a transformarse en un nodo clave para la conectividad local.

El principal objetivo de esta intervención es optimizar significativamente el flujo vehicular de la zona, aportando fluidez al tránsito y mejorando las condiciones de seguridad vial en un punto estratégico de la ciudad.