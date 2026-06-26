¡Atención Cipolletti! Anuncian cortes de luz para este fin de semana

Conocé día, horario y lugar de la interrupción del servicio de energía eléctrica a raíz de los cortes.

La compañía Edersa anunció cortes programados de luz para este fin de semana en Cipolletti . La interrupción del servicio se debe a "impostergables obras de mantenimiento" en las instalaciones eléctricas de media tensión en nuestra ciudad. Serán varias las zonas afectadas, por lo que conviene estar atentos para evitar un dolor de cabeza.

Los trabajos estarán a cargo de los equipos operativos de la empresa, "con el objetivo de continuar con la permanente mejora de la calidad del servicio y garantizar su previsibilidad", informaron en el comunicado de prensa.

Debido a la complejidad de las tareas, este domingo será necesario realizar una serie de cortes programados de energía en diferentes sectores de la ciudad.

Cronograma y zonas afectadas por la interrupción del servicio

Los cortes se realizarán en distintas franjas horarias durante la mañana del domingo, afectando a los siguientes sectores:

De 9 a 11: El corte alcanzará al barrio Brentana , la estación de servicios YPF (ubicada en calle Alem 1046), la Cooperativa Obrera (calle Brentana 621) y el supermercado Vea .

De 9 a 10: La interrupción afectará a la calle Pacheco (entre la rotonda y Mengelle), la estación de servicio YPF de calle Pacheco , la calle Rivadavia (entre Pacheco y O’Higgins), la panadería La Luna , la zona de El Tronador , la plaza Quintín García , y un sector del barrio Pichi Nahuel , entre otros.

De 10 a 11: Los trabajos se trasladarán a la zona de O’Higgins, el Club Cipolletti, y las calles O’Higgins, Uspallata y Perito Moreno.

Por todo ello, las autoridades y la empresa les solicitan a los vecinos de las zonas mencionadas tomar las medidas de seguridad necesarias y de prevención correspondientes para evitar inconvenientes durante el desarrollo de los trabajos.

El reciente y sorpresivo corte que le puso los pelos de punta a los vecinos

Si bien en este caso el corte es programado, el del último martes fue sin aviso previo y puso de mal humor a muchos vecinos de Cipolletti. Pasadas las 9 se produjo una interrupción en el suministro eléctrico que afectó a distintos sectores de la ciudad, como consecuencia de una falla registrada en un alimentador de media tensión perteneciente a la red de distribución de Edersa.

El corte, que se extendió de manera parcial sobre diversas zonas, generó inconvenientes en hogares, comercios y espacios de trabajo durante las primeras horas de dicha jornada, en pleno invierno patagónico y con temperaturas que exigen el funcionamiento continuo de sistemas de calefacción eléctrica.

edersa cipolletti

La interrupción del servicio no fue uniforme en toda la ciudad, sino que impactó de forma diferenciada en distintos puntos del ejido urbano. Según informó Edersa, el sector del centro de la ciudad fue alcanzado de manera parcial, al igual que los barrios Brentana y Don Bosco, dos de los sectores residenciales de mayor densidad poblacional en esa zona de la ciudad.

Además, la falla comprometió los sectores ubicados entre las calles La Esmeralda y Mengelle, una franja urbana que concentra tanto viviendas particulares como actividad comercial. También se vio afectada parte del área norte de la localidad, en la zona previa a la avenida Perón, junto con las áreas aledañas a ese corredor vial, que actúa como uno de los ejes de circulación más importantes de Cipolletti.

Afortunadamente, hubo una respuesta inmediata de los operarios de Edersa y el problema se resolvió.

También habrá cortes de agua

Un nuevo corte en el suministro de agua potable volverá a poner en alerta a los vecinos de Cipolletti, en un contexto donde la dependencia de servicios esenciales deja en evidencia la fragilidad del sistema ante interrupciones externas. La situación fue confirmada por Aguas Rionegrinas (ARSA), que anticipó un impacto generalizado en toda la ciudad.

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La empresa estatal explicó que la afectación del servicio no responde a una falla propia del sistema de agua, sino a una interrupción programada del suministro eléctrico que abastece a la Planta Potabilizadora local. Al tratarse de un insumo clave para el funcionamiento del sistema, la falta de energía obligará a detener completamente el bombeo.

Desde ARSA detallaron que, durante el tiempo que se extiendan las tareas eléctricas, no será posible sostener la producción ni la distribución de agua potable. Esto implicará que amplios sectores de Cipolletti experimenten baja presión o directamente la falta total del suministro en los hogares.