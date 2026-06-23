Corte de luz en Cipolletti: una falla en media tensión dejó sin electricidad a varios barrios

La mañana de este martes comenzó con inconvenientes para una parte importante de los vecinos de Cipolletti . Pasadas las 9:00, se produjo una interrupción en el suministro eléctrico que afectó a distintos sectores de la ciudad, como consecuencia de una falla registrada en un alimentador de media tensión perteneciente a la red de distribución de la Empresa de Energía Río Negro Sociedad Anónima ( Edersa ).

El corte, que se extendió de manera parcial sobre diversas zonas, generó inconvenientes en hogares, comercios y espacios de trabajo durante las primeras horas de la jornada, en pleno invierno patagónico y con temperaturas que exigen el funcionamiento continuo de sistemas de calefacción eléctrica.

La interrupción del servicio no fue uniforme en toda la ciudad, sino que impactó de forma diferenciada en distintos puntos del ejido urbano. Según informó Edersa, el sector del centro de la ciudad fue alcanzado de manera parcial, al igual que los barrios Brentana y Don Bosco, dos de los sectores residenciales de mayor densidad poblacional en esa zona de la ciudad.

Además, la falla comprometió los sectores ubicados entre las calles La Esmeralda y Mengelle, una franja urbana que concentra tanto viviendas particulares como actividad comercial. También se vio afectada parte del área norte de la localidad, en la zona previa a la avenida Perón, junto con las áreas aledañas a ese corredor vial, que actúa como uno de los ejes de circulación más importantes de Cipolletti.

Respuesta operativa inmediata

Ante la detección de la falla, las cuadrillas operativas de Edersa se desplazaron al sector. Los equipos técnicos identificaron el origen del desperfecto en el alimentador de media tensión y se pusieron en marcha de inmediato para ejecutar las tareas de reparación necesarias y restablecer la distribución del fluido eléctrico en las zonas comprometidas.

La empresa informó que los trabajos se encuentran en curso y que se estima la normalización completa del servicio para las 11:00 de la mañana. De confirmarse ese plazo, la interrupción habría tenido una duración aproximada de menos de dos horas desde su inicio.