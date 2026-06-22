Un herido y tres detenidos en enfrentaron a tiros entre familias: la disputa narco asoma detrás

Un llamado alertó a la Policía sobre una pelea con disparos. La posible lucha por el liderazgo en la venta de drogas es una de las pistas que se investiga.

El violento incidente movilizó un operativo policial de magnitud y la asistencia de personal médico, dado que se registraron heridos.

Dos familias seriamente enemistadas presuntamente por el liderazgo del negocio narco se enfrentaron a tiros en un barrio de General Roca. Un joven sufrió un balazo en una pierna y había sido hospitalizado. Mientras que otras tres personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, aunque aún no había sido atrapado el principal sospechoso.

El violento enfrentamiento, que generó una fuerte conmoción y pavor entre el resto de los vecinos, se produjo el sábado alrededor de las 18 en un sector del barrio Fiske Menuco, ubicado al norte de Roca, próximo a la zona de bardas.

Un llamado recibido en la Comisaría 31 alertó que se había desatado una batalla campal en la calle Suiza, entre Resistencia y Paraná, y que se habían escuchado detonaciones de armas de fuego.

Enfrentamiento familias Roca 2

Efectivos de la dependencia concurrieron en varios patrulleros al lugar, donde se encontraron con un ambiente sumamente tenso y cargado de violencia.

Según la reconstrucción realizada por medios que trabajaron en el caso, todo se desató cuando un hombre habría descendido de una moto y comenzó a atacar “a los machetazos”, mientras otras personas portaban cuchillos y al menos una de ellas un arma de fuego.

Mientras tanto, también se había encendido enfrentamientos entre mujeres que acudieron al episodio.

La pista narco como trasfondo

Fuentes policiales citadas por ANRoca indicaron que el conflicto se habría originado por problemas "de drogas" y que, durante el enfrentamiento, una persona resultó herida por un disparo. Sin embargo, señalaron que el hombre lesionado no quiso radicar denuncia formal por el hecho.

Desde el Hospital Francisco López Lima, la directora Susana Marezi confirmó que ingresaron dos personas vinculadas al episodio. Se trata de un hombre de 32 años con una herida de arma de fuego en uno de sus miembros inferiores y de su hermano, quien sufrió una lesión en la cabeza producto de un golpe con un palo. Ambos permanecen estables y no corren peligro.

Mientras avanzaban las actuaciones, la Policía también confirmó que la persona señalada como portadora del arma de fuego logró escapar del lugar antes de ser identificada. Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y esclarecer cómo se originó el conflicto.

Como medida preventiva, un móvil del servicio 104 iba a permanecer durante toda la noche del domingo en el barrio para evitar nuevos cruces o posibles represalias entre los involucrados.