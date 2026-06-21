Una empresa de Cipolletti consiguió financiamiento, amplió su planta y suma nuevos puestos de trabajo

Con apoyo financiero provincial, una firma local amplió su planta, incorporó tecnología de alta complejidad y sumó nuevos puestos de trabajo.

La firma firma radicada en el Parque Industrial local accedió a un préstamo avalado por FOGARÍO y otorgado por Banco Patagonia. Foto: Gentileza.

Una empresa de Cipolletti dedicada a un sector estratégico para la salud y la industria energética dio un paso decisivo en su crecimiento: amplió su capacidad productiva, incorporó equipamiento de última tecnología y generó nuevos puestos de trabajo gracias a una herramienta de financiamiento impulsada por el Gobierno de Río Negro .

Se trata de FDS Gases Industriales , firma radicada en el Parque Industrial local, que accedió a un préstamo avalado por FOGARÍO y otorgado por Banco Patagonia .

La empresa es un actor clave en la Patagonia: abastece gases al sector sanitario y a la industria energética, además de ser la única de la región que realiza compresión de distintos tipos de gases para empresas e instituciones.

El financiamiento permitió avanzar con una fuerte inversión en infraestructura e incorporar equipamiento estratégico para potenciar la operación diaria.

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“El préstamo fue utilizado para la instalación y compra de elementos de alta complejidad, como bombas criogénicas”, explicó Diego Pérez, titular de la firma.

Más producción y nuevos puestos de trabajo

La expansión no solo impactó en la capacidad productiva de la empresa. El crecimiento también vino acompañado por la incorporación de personal especializado.

En esta nueva etapa, FDS sumó un operador de llenado de planta y un técnico en seguridad e higiene, fortaleciendo tanto su estructura operativa como los estándares de seguridad internos.

El aval que hizo posible acceder al crédito

Desde la empresa remarcaron que el respaldo estatal fue determinante para concretar la inversión.

“Gracias a la garantía que nos dio FOGARÍO pudimos tomar un crédito en Banco Patagonia. Muchas veces para una PYME es muy difícil garantizar esos fondos”, señaló Pérez.

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Río Negro ya financió a más de 120 PYMES

El caso refleja el impacto de las herramientas financieras que la provincia viene impulsando para fortalecer el sector productivo.

A través de FOGARÍO, el Gobierno provincial ya respaldó a 122 pequeñas y medianas empresas con garantías por más de 4.500 millones de pesos, alcanzando emprendimientos en 16 localidades de Río Negro.

El objetivo que buscan es facilitar inversiones, ampliar la producción y sostener la generación de empleo privado en toda la provincia.