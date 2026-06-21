Confesó que hirió a una vecina con un machete y le pidió perdón: Qué resolvió la Justicia

Vive cerca de la víctima y la atacó para robarle el auto. Vecinos y familiares salieron a auxiliarla. El agresor, que tiene antecedentes, reconoció su culpa en un juicio abreviado y acordó un castigo.

Un hombre atacó a una vecina de Cipolletti con un machete para robarle el auto. Lo atraparon y fue condenado a tres años de prisión efectiva, porque le sumaron otra causa por el robo de cables.

Un hombre que cuenta con amplios antecedentes delictivos fue otra vez a juicio por un violento robo cometido contra una vecina de su mismo barrio, de la zona norte de Cipolletti. La mujer resultó herida por un puntazo provocado por un cuchillo de gran tamaño, tipo machete . Familiares y vecinos que escucharon sus gritos pidiendo ayuda salieron a socorrerla y corrieron al delincuente, que se refugió en la casa de su madre y luego escapó por el patio trasero. Pero lo habían reconocido porque vive en cerca de ellos, por lo que policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu tardaron unas pocas horas en detenerlo en un procedimiento efectuado en su domicilio.

El ataque delictivo se registró el 2 de octubre de 2025 alrededor de las 13, cuando la vecina salió de su vivienda para entrar el auto y fue sorprendida por Luis Gandy Almuna , quien le exigió que le entregara las llaves de su vehículo mientras la amenazaba con el puñal de grandes dimensiones.

Sin embargo, pidió auxilio a los gritos, por lo que el ladrón la tomó por el cuello, para posteriormente utilizar el arma y “ pincharla en la zona costal” , hasta que logró apoderarse de su cartera. Pero sus exclamaciones habían sido escuchadas por un sobrino y un cuñado que persiguieron al agresor, que logró meterse en el domicilio de su madre , desde donde escapó por el patio trasero .

Allanamiento y acusación

Ese mismo día el personal policial realizó un allanamiento en su lugar de residencia y secuestraron distintos elementos vinculados al hecho, entre ellos un cuchillo de 38 centímetros de largo.

Mientras que Almuna fue imputado por el delito de “robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa”. En tentativa porque no logró su cometido, ya que al escapar se fue desprendiendo de las cosas que le había quitado con el bolso.

De todos modos, las pruebas del ataque reunidas en la investigación que el Ministerio Público Fiscal encomendó a la Policía, resultaron incontrastables.

Contaban con el testimonio de la víctima, de sus familiares y vecinos, que confirmaba la identidad del agresor, dado que vive en las proximidades. También sumaban las declaraciones de los policías que participaron en el procedimiento.

comisaria 45.jpg Un Oficial de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu reconoció que cajoneó cinco denuncias y fue condenado a pagar una multa y a estar lejos de los expedientes judiciales. Archivo

La causa avanzó hacia un juicio abreviado entablado entre el fiscal Adjunto Juan Pablo Escalada y el defensor Oficial de Almuna, Sebastián Nolivo, que requería el reconocimiento de la culpa por parte del imputado a cambio de un castigo atenuado.

La propuesta, comunicada al juez Marcelo Gómez en una audiencia realizada semanas atrás, establecía imponerle una pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, dado que contaba con antecedentes delictivos.

Pero le totalizaban 3 años tras las rejas, con la unificación de otra sentencia de dos meses de prisión en suspenso que le habían dictado el 29 de mayo del 2024 por otro intento de robo, pero de cables. El caso tuvo resonancia porque además de la sanción que le permitía seguir en libertad, le incautaron a Almuna un Fiat Duna de su propiedad, en el que se desplazaba junto al cómplice el día del hecho.

Confesión y pedido de disculpas

Almuna aceptó el ofrecimiento, con lo que quedó establecido que asumía su culpa en el ataque a la vecina, a quien le pidió disculpas.

La víctima también lo avaló, y aclaró que pudo recuperar los elementos que le había robado el ladrón, los que fue descartando cuando escapaba.

Ante la propuesta expuesta el juez Gómez aprobó la aplicación del juicio abreviado y dictó el fallo en los términos establecidos por las partes. Sostuvo que las pruebas y la confesión del acusado acreditaban su culpa. También consideró que la pena consensuada era acorde a los hechos enrostrados.

En la resolución el magistrado ordenó dejar al condenado al Servicio Penitenciario provincial para que disponga el lugar donde comenzará a cumplir el castigo.