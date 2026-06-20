Operativos policiales en Cipolletti: persecuciones, una camioneta secuestrada y un arma incautada

En distintos procedimientos se logró el hallazgo de una camioneta con pedido de secuestro, un arma de fuego de grueso calibre y una bicicleta.

La Policía de Río Negro llevó adelante intensos procedimientos preventivos en distintos puntos de Cipolletti durante las últimas horas. Como resultado de los operativos, que incluyeron persecuciones y un despliegue coordinado de fuerzas, se logró el hallazgo de una camioneta con pedido de secuestro, un arma de fuego de grueso calibre y una bicicleta.

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 20:30 del viernes 19 , durante un control vehicular e identificación rutinaria llevado a cabo por el personal del Cuerpo de Seguridad Vial sobre la Ruta Nacional 22 .

En ese punto, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger de color blanca. Al verificar los datos del rodado en el sistema policial, constataron que registraba un pedido de secuestro activo emitido por la provincia de Neuquén , en el marco de una causa judicial por depositario infiel.

Persecución para recuperar una camioneta

Al verse descubierto, el conductor del vehículo aceleró y emprendió la fuga. De inmediato, se inició un operativo de seguimiento controlado que requirió el apoyo de otras unidades policiales de la zona. Minutos más tarde, gracias a las tareas de localización, el rodado fue interceptado en las inmediaciones del barrio Arévalo, donde se procedió a su retención definitiva.

En el procedimiento colaboraron activamente el personal del Destacamento El Manzanar y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Por disposición de la Fiscalía interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales contra el conductor por el delito de resistencia a la autoridad, además de completarse las diligencias de rigor sobre el vehículo secuestrado.

arma de fuego (1)

Secuestran un arma de fuego y una bicicleta tras un escape a pie

Por otra parte, durante la noche del jueves, personal de la Subcomisaría 79 secuestró una pistola calibre 9 milímetros y una bicicleta que fueron abandonadas en medio de un procedimiento de prevención general.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Celedonio Flores y J. C. Cobián. En ese sector, los uniformados intentaron identificar a un grupo de cuatro hombres que se encontraban en la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, uno de los sospechosos escapó corriendo, mientras que los tres restantes pudieron ser debidamente identificados en el lugar.

Tras realizar un rastrillaje de control por la zona donde huyó el individuo, los policías hallaron una pistola calibre 9 milímetros oculta dentro de un cesto de basura sobre la calle Roberto Firpo. Asimismo, se incautó una bicicleta que había quedado abandonada en el sitio del procedimiento.

La Fiscalía de turno dispuso la inmediata intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el arma de fuego y ordenó el inicio de una investigación penal para determinar la procedencia de los elementos secuestrados.