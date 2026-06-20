El pronóstico del tiempo en Cipolletti para el fin de semana de la Feria Semilla

El pronóstico del tiempo anticipa días soleados, pero con viento y bajas temperaturas. Habrá que abrigarse para disfrutar actividades al aire libre.

Cipolletti vive un fin de semana marcado por una fuerte convocatoria al aire libre tras el arranque de la Feria Semilla en el Parque Rosauer , un evento masivo que despliega una atractiva agenda mundialista y gastronómica. Sin embargo, quienes asistan a disfrutar de las propuestas gastronómicas deberán seguir de cerca las condiciones climáticas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) presentó el reporte detallado del pronóstico extendido, advirtiendo sobre variaciones significativas en las temperaturas, la nubosidad y, especialmente, la intensidad de los vientos en la región.

Para este sábado 20 de junio , la jornada comenzará con un cielo despejado durante el día, lo que permitirá que la temperatura máxima ascienda hasta los 15 °C . A pesar del sol, el viento cobrará un gran protagonismo y se convertirá en un factor clave para las actividades en el Parque Rosauer . El viento soplará desde el sector oeste alcanzando velocidades de 41 km/h , con ráfagas intensas que podrían llegar a los 55 km/h .

Hacia la noche, el panorama cambiará a un cielo parcialmente nublado y la temperatura se desplomará nuevamente hasta alcanzar los 0°C. En esta franja horaria, los vientos disminuirán su intensidad a 28 km/h, con ráfagas de 7 km/h.

Frío y soleado .jpg En Cipolletti se esperan días fríos y con viento. Archivo

Día del Padre: inestabilidad y descenso térmico

El domingo 21 de junio, en el marco de la celebración del Día del Padre, las condiciones meteorológicas presentarán mayores complicaciones para los eventos al aire libre. El reporte de la AIC anticipa condiciones de inestabilidad durante las horas del día, acompañadas por una temperatura máxima que llegará solamente a los 12 °C. El viento continuará soplando con fuerza desde el sudoeste a una velocidad de 38 km/h, registrando ráfagas de hasta 52 km/h.

Al caer la noche dominical, el cielo volverá a despejarse por completo, pero se registrará una temperatura de -1 °C. Los vientos mantendrán su dirección del sudoeste a 29 km/h con ráfagas de 49 km/h.

La feria se podrá visitar el sábado 20 y el domingo 21 de junio las puertas se abrirán desde las 12 hasta la medianoche.

Los asistentes se encontrarán con un despliegue de tres jornadas que incluirá un paseo gastronómico y de emprendedores compuesto por:

30 puestos de productores y elaboradores gastronómicos de la región.

60 stands de la Feria de Economía Social, con la participación de artesanos y emprendedores locales.

20 carros gastronómicos y un espacio de Fuegos, donde se ofrecerán platos a las brasas, minutas, shawarma, jugos naturales, licuados y un sector de cerveceros artesanales.

Heladas y cielos cubiertos para el inicio de la semana

La transición hacia los días hábiles consolidará el ambiente frío en la región. La jornada del lunes 22 de junio se caracterizará por presentar un cielo despejado tanto de día como de noche. Durante el día, la temperatura máxima se posicionará en los 14 °C, bajo vientos del sudoeste a 30 km/h y ráfagas leves de 5 km/h. Sin embargo, la noche del lunes acentuará el frío invernal con una temperatura mínima de -2 °C, mientras el viento rotará hacia el sudeste a 22 km/h con ráfagas que ascenderán a los 38 km/h.

El martes 23 de junio mostrará un cielo parcialmente nublado durante el día, acompañado por una temperatura máxima de solo 9 °C. Los vientos serán leves, soplando desde el sudeste a 9 km/h con ráfagas de 12 km/h. Para la noche, el cielo pasará a estar cubierto y la temperatura volverá a descender a los -2 °C. En ese horario, el viento cambiará de rumbo hacia el oeste a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas de 11 km/h.

Finalmente, el período analizado por la AIC cerrará el miércoles 24 de junio con condiciones de cielo mayormente cubierto durante todo el día. Para el momento diurno se prevé una máxima de 13 °C, con vientos a 24 km/h sin registro de ráfagas. Durante las horas nocturnas, el cielo continuará mayormente cubierto y la temperatura caerá a -1 °C, con vientos que soplarán desde el oeste a una velocidad de 16 km/h.