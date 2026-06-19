Repudiable agresión a una maestra en escuela de Cipolletti: qué dijo la docente atacada

Dueña de una extensa trayectoria, contó la pesadilla que vivió en las últimas horas. Unter convocó a conferencia de prensa por el nuevo hecho de violencia.

En medio de la escalada de violencia contra los docentes de nuestra ciudad, un grave espisodio sacude y pone en alerta a la comunidad educativa de Cipolletti . Ahora, una maestra de la Escuela Primaria 19 , ubicada en Falucho y Naciones Unidas , fue agredida físicamente por una madre dentro del establecimiento.

Según la denuncia, la atacante la increpó verbalmente con amenazas antes de propinarle un golpe en el rostro . Tras el repudiable suceso, se activaron de inmediato los protocolos institucionales.

Las autoridades escolares radicaron la denuncia penal correspondiente y notificaron la situación "al Consejo Escolar y a Supervisión". La víctima fue trasladada al hospital local para la constatación de lesiones y se dio intervención a la ART.

"La cachetada deja de arder al otro día, las secuelas emocionales quedan"

La docente agredida, quien cuenta con 25 años de intachable trayectoria en la educación, manifestó su profunda consternación ante un hecho inédito en su carrera. Y sumamente desagradable, por cierto.

Explicó a LM Cipolletti que la agresora ingresó de forma repentina exigiendo atención inmediata en un horario asignado a otras familias. A pesar de los intentos por calmar la situación y ofrecerle un turno alternativo, la mujer "incrementó su nivel de violencia".

La docente logró salir de su oficina para buscar ayuda de la portera y de otra maestra, quienes presenciaron la escena. Sin embargo, no pudo evitar el impacto físico. La maestra remarcó que las secuelas psicológicas y emocionales son el daño más difícil de superar tras sufrir un ataque en su propio espacio laboral, nada menos que en una institución educativa, con lo traumático que ello resulta

Actualmente, la Justicia ha dictado medidas de restricción y protección, mientras se gestiona la custodia policial, al tiempo que la docente se somete a placas y estudios médicos.

Exigencia de seguridad y convocatoria a conferencia de prensa

En medio de su inocultable amargura, la maestra vinculó este suceso con el complejo contexto político, social y económico del país, el cual genera un clima de alta hostilidad donde los trabajadores suelen ser el eslabón más débil. Ante esto, reclamó que el Estado arbitre los medios de protección necesarios, tomando como ejemplo los protocolos de seguridad y control de personal que ya se implementan en la vecina provincia de Neuquén.

Por su parte, el gremio docente Unter emitió un comunicado de repudio en sus redes sociales bajo la consigna “Basta de violencia hacia las y los docentes rionegrinos, el estado es responsable".

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Desde la entidad advirtieron que este no es un caso aislado, recordando hechos graves ocurridos recientemente en el CET 9 y la ESRN 15. Para abordar la problemática y exigir respuestas oficiales, Unter convocó a una conferencia de prensa el próximo lunes a las 22.