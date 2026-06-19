Conflicto docente: Unter se declaró en alerta y exige paritarias urgentes al Gobierno

El plenario de secretarios generales de la Unter convocó a un congreso para definir posibles medidas de fuerza. Exige al Gobierno una mesa de negociación salarial.

El plenario de Unter convocó a un congreso para definir medidas y exigió una convocatoria a paritarias.

El gremio docente Unter cuestionó la falta de respuestas a los reclamos salariales y laborales, pidió un urgente llamado a paritarias y se declaró en estado de alerta. Tras el plenario e secretarios generales, no se descarta un nuevo plan de lucha tras el receso invernal.

El plenario de Secretarios generales de Unter , que reunió a representantes de las 18 seccionales del sindicato, resolvió este miércoles declararse en estado de alerta y movilización. Durante el encuentro, realizado en la ciudad de Roca , la conducción analizó el escenario educativo actual y definió profundizar la organización gremial frente al conflicto que mantienen con la administración provincial.

Al finalizar la jornada, el gremio responsabilizó al Poder Ejecutivo por la falta de resolución de los reclamos docentes. “El Gobierno es el único responsable”, afirmaron a través de un comunicado publicado en sus redes sociales tras el encuentro.

Entre las principales resoluciones adoptadas por las seccionales se destacan:

Convocatoria a un Congreso: Se realizará antes del inicio del receso de invierno para definir las próximas acciones.

Exigencia paritaria: Demandan el llamado inmediato a una mesa de negociación salarial con el Gobierno de Río Negro .

Pago de aguinaldo: Reclaman la liquidación del sueldo anual complementario en tiempo y forma.

Rechazo a reformas normativas: Expresaron su repudio a las modificaciones al Estatuto Docente aprobadas recientemente por la Legislatura y rechazaron el dispositivo de evaluación Explora para el Nivel Medio.

unter plenario roca El plenario de Unter convocó a un congreso para definir medidas y exigió una convocatoria a paritarias.

La postura de Unter sobre un nuevo paro

Las definiciones adoptadas en el plenario llegan semanas después del último Congreso de Unter desarrollado en Viedma. En aquella oportunidad, el sindicato rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, al argumentar que el mecanismo de actualización ofrecido consolida la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y se presentó sin margen para una negociación real.

Si bien durante ese Congreso la mayoría de los congresales votó a favor de implementar un paro de actividades, la medida de fuerza no prosperó debido a que no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios que exige el Estatuto del gremio para aprobar acciones directa. En su lugar, se resolvió continuar con acciones de visibilización y sostener el reclamo por una nueva convocatoria a paritaria.

Sin nuevas negociaciones a la vista, dirigentes de diferente seccionales plantearon la posibilidad de retomar la medidas de acción directa. Por ello se fijó un nuevo congreso extraordinario antes del receso invernal de julio.

El contrapunto con el Gobierno

La resolución del plenario docente se dio a conocer apenas dos días después de las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien manifestó una perspectiva opuesta sobre la situación de la provincia y el funcionamiento del sistema educativo. Durante un acto oficial en Viedma, el mandatario provincial había asegurado que “Río Negro es una provincia normal, con todas sus escuelas funcionando”, ponderando la labor conjunta entre el Estado, los docentes y los Consejos Escolares.

En ese marco, Weretilneck expresó: “A veces naturalizamos las cosas. Hoy Río Negro es una provincia normal: nos levantamos a la mañana, nos acostamos a la noche y las cosas funcionan. Eso debería ser normal, pero no es normal en todos lados”.

La postura adoptada por Unter expone la persistencia del conflicto docente y abre un escenario de incertidumbre de cara a las próximas semanas.