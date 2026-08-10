Encontraron a un encargado de chacra con un disparo en la cabeza: cómo evoluciona

Un hombre lucha por su vida tras sufrir un balazo en las afueras de Villa Regina. Fue trasladado a General Roca para evaluar su estado de salud.

Un hombre lucha por su vida tras sufrir un disparo en la cabeza en una chacra en las afueras de Villa Regina.

Un grave episodio se registró este lunes en una propiedad rural ubicada frente a la aduana local a partir del hallazgo de un hombre de más de 50 años con una herida de bala en su cabeza. Se trataría del encargado del lugar situado sobre sobre la calle Juan Dino Gaspari, quien debió ser asistido de urgencia en el hospital para luego ser derivado al nosocomio de General Roca.

Este lunes a las 8.30 de la mañana, aproximadamente, un peón se comunicó con la policia tras varios intentos de comunicación con el encargado de la chacra 68, lote E.

Luego de unos minutos, personal de la comisaría Quinta de Villa Regina se acercó al lugar. Para ingresar a la vivienda debieron forzar una de las puertas.

La víctima fue encontrada en su habitación con un impacto de arma de fuego. Por este motivo, se dio paso a la intervención del gabinete de Criminalística, que realizará los peritajes correspondientes para intentar esclarecer la mecánica del hecho.

Según detallaron fuentes policiales, la vivienda contaba con rejas en todas sus aberturas y permanecía cerrada por dentro, por lo que hasta el momento no existen indicios sobre la participación de terceras personas en el episodio.

En declaraciones a medios locales, se conoció que tras ser estabilizado en una primera instancia por el servicio de guardia del hospital local, se le realizó una tomografía cerebral que evidenció un severo compromiso parieto-frontal derecho.

Ante la gravedad del cuadro, fue derivado de urgencia al nosocomio Francisco López Lima de Roca. Allí el paciente fue evaluado por el servicio de Neurocirugía y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico y con pronóstico reservado.

Coordinan controles para la cosecha y destacan el sistema de monitoreo del 911 en Regina

Con el objetivo de afianzar el trabajo prevención en materia de seguridad en la ciudad, días atras se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo de Seguridad en la sala de conferencias del hospital local, donde intervinieron autoridades policiales, representantes de organismos provinciales y concejales de la ciudad.

Durante la jornada se repasaron los dispositivos de prevención que se despliegan en la localidad y se articularon estrategias junto al municipio para agilizar la respuesta ante situaciones de emergencia. En particular, se delinearon los controles y operativos de seguridad previstos para la temporada de cosecha tardía, una época caracterizada por el incremento en el flujo de personas y el movimiento económico regional.