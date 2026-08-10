Otro rionegrino cuenta la fortuna qué ganó en el Quini 6: los millones que se lleva y la asombrosa racha

La suerte continúa del lado de los rionegrinos en el poceado santafesino. De dónde es el suertudo y el historial favorable de la agencia que vendó el suculento pozo.

Anda con suerte la gente de El Bolsón y de todo Río Negro . Ahora, una agencia local vendió un ticket ganador del Quini 6 de más de $143,7 millones de pesos y, por segunda vez en menos de cinco meses, la localidad celebra la entrega de un premio multimillonario.

Daniela Evaristo, vendedora de la tradicional agencia El Loro, confirmó la noticia y transmitió la emoción del equipo tras enterarse del resultado. “Es el segundo premio que vendo así, en menos de cinco meses, así que estamos felices”, aseguró entre risas.

El pozo principal se distribuyó en un sorteo que dejó 44 ganadores en distintos puntos del país, siendo el ticket de El Bolsón uno de los afortunados. Sin embargo, al momento de la entrevista, el beneficiario todavía no se había presentado a reclamar el pozo de $143.700.000 .

“Estamos buscando, todavía no se sabe, pero que aparezca. Estamos re felices”, expresó Daniela. El afortunado cuenta con un plazo legal de 15 días para cobrar su dinero. La situación genera suspenso, recordando que el ganador del premio anterior, que superó los mil millones de pesos en la misma agencia- se presentó al límite del vencimiento. “Espero que llegue antes de que se venza, como la otra vez, que llegó a último momento”, señaló.

Una "agencia con suerte" y cábalas

Tras concretar dos ventas millonarias en tan corto plazo, la fama del comercio no tardó en consolidarse entre los vecinos. Consultada sobre si la Agencia El Loro “trae suerte”, Evaristo no lo dudó: “Obvio, ni hablar, más vale”.

Un rionegrino ganó más de $500 millones en el Quini 6.

La jornada previa al sorteo estuvo marcada por un caudal masivo de clientes impulsados por el pozo acumulado. “Se vendió muchísimo el sábado, fue una locura. La gente me compró un montón de Quini 6”, relató la vendedora al sitio local Noticias del Bolsón.

Además detalló las diversas costumbres del público:

Jugadores tradicionales: Vecinos que mantienen exactamente la misma combinación desde hace más de 20 años.

Apostadores ocasionales: Personas que eligen números al azar en el momento de la compra.

Elección asistida: Clientes que delegan la jugada en las vendedoras, pidiéndoles que elijan la combinación por ellos.

Mientras la expectativa crece en toda la comarca, Daniela y Belén continúan atendiendo detrás del mostrador. A la espera de que el nuevo millonario aparezca, en la agencia lo aguardan con los brazos abiertos y un pedido simbólico entre sonrisas: que al menos se acerque a festejar con unas facturas para compartir.

Río Negro, de racha

La seguidilla de aciertos en la región no deja de sorprender. Hace diez días, sin ir más lejos, un afortunado apostador embolsó 126 millones de pesos de la modalidad Sale o Sale del Quini 6 . La boleta ganadora fue comercializada por la Agencia 10 "El Indio", ubicada en la localidad de Choele Choel.

En diálogo con LM Cipolletti, Danilo, el titular de la agencia, se mostró eufórico y expresó un deseo: “Ojalá aparezca el ganador, hay 15 días de plazo, estamos muy felices, no lo podíamos creer. Piel de gallina, nervios, es la primera vez que entregamos un premio tan groso…”, confesó al recordar su reacción en el momento en que se enteró de la novedad.

Poco antes, el Gringo de la Suerte, como se llama la agencia 53 de Allen, hizo honor a su nombre y volvió a entregar otro premio suculento, en este caso alrededor de $ 507 millones del pozo que el tradicional poceado santafesino sorteó el domingo 19 de julio. El recinto quinielero se convirtió, desde entonces, en un desfile de vecinos ávidos de conocer quién se había adueñado de semejante fortuna.