Un vecino de Río Negro ganó $126 millones en el Quini 6: "Piel de gallina"

El afortunado la pegó con la modalidad Sale o Sale, que la semana pasada hizo rico a un allense. Revolución en la agencia y la ciudad.

La suerte sigue rondando por Río Negro , que no para de acertar en los juegos de azar. Y hay un nuevo millonario en la región. Es que un afortunado apostador embolsó 126 millones de pesos de la modalidad Sale o Sale del Quini 6 correspondiente al sorteo del miércoles. La boleta ganadora fue comercializada por la Agencia 10 "El Indio", ubicada en la localidad de Choele Choel .

En diálogo con LM Cipolletti , Danilo, el titular de la agencia, se mostró eufórico y expresó un deseo: “Ojalá aparezca el ganador, hay 15 días de plazo, estamos muy felices, no lo podíamos creer. Piel de gallina, nervios, es la primera vez que entregamos un premio tan groso…” , confesó al recordar su reacción en el momento en que se enteró de la novedad.

La combinación ganadora del sorteo estuvo integrada por los números 15, 17, 30, 35, 36 y 39 . En la modalidad Sale o Sale, el premio mayor se obtiene incluso con 5 aciertos. Al respecto, el agenciero detalló: “El 15 no lo tenía, había puesto el 5, pero se gana con 5 el Sale o Sale”.

Sobre la identidad del afortunado, Danilo deslizó sus sospechas basándose en las cifras elegidas: “Por los números que salieron, creemos que el cliente es conocido, ya que juega números altos, pero sea quien sea, nos alegra muchísimo que la suerte apuntó para nuestra provincia”. Además, agregó con expectativa: “Ojalá que le caiga a algún cliente, vienen muchos jubilados que repiten la jugada”.

La búsqueda del ganador en Choele Choel

El cupón afortunado no se emitió directamente en la casa central de la agencia, sino en un punto de venta asociado: “Es un kiosco que tiene maquinita de nuestra agencia”, explicó el agenciero.

El descubrimiento del premio ocurrió durante la mañana. “Anoche, como estoy en el grupo de agencieros, enviaron el extracto y pusieron 3 ganadores, 1 era en Río Negro. Hace poco también salió un premio grande en Allen. Hoy entrando al sistema interno de lotería, ahí lo noté, aparecía el premio a un subagente nuestro y dimos aviso enseguido”, relató Danilo sobre cómo se enteró de la noticia.

Un rionegrino ganó más de $500 millones en el Quini 6.

Desde primera hora de la mañana, la expectativa se apoderó de la localidad: “A partir de las 8 los clientes vienen preguntando y revisando la boleta. Aún no apareció, la vez pasada vino 5 días antes… Esperamos que sea de la misma manera”.

Un récord absoluto para la agencia local

Si bien el comercio ya registraba antecedentes afortunados, ninguno se equipara con semejante suma. “Ya habíamos vendido un premio de 14 millones en la misma modalidad, Siempre Sale, y un pozo acumulado del mini bingo de 4 millones. Pero nunca uno así”, destacó el agenciero.

A pesar de la alegría desbordante por la llegada del premio a la zona, Danilo aclaró un detalle operativo del reglamento del juego: “Lamentablemente el estímulo que se llama para el agenciero no nos cobramos porque no es acierto con 6”. De todas formas, la satisfacción por haber entregado semejante fortuna permanece intacta a la espera de que el nuevo millonario se presente con su boleta en mano.

La semana pasada, en Allen

El Gringo de la Suerte, como se llama la agencia 53 de Allen, hizo honor a su nombre y volvió a entregar otro premio suculento, en este caso alrededor de $ 507 millones del pozo que el tradicional poceado santafesino sorteó el domingo 19 de julio. El recinto quinielero se convirtió, desde entonces, en un desfile de vecinos ávidos de conocer quién se había adueñado de semejante fortuna.

Con los recaudos y la prudencia del caso, el propietario de la casa de apuestas, Luciano Sagripa accedió a revelar detalles del titular de la boleta ganadora a LM Cipolletti.

“Es una señora trabajadora, tanto ella como su marido. Justo se estaban haciendo su casa, aunque creo que piensan terminarla si quieren se pueden comprar una casa hecha”, analizó el hombre considerando los “casi 200 mil dólares” que embolsaron sus clientes en la modalidad Revancha del histórico juego.