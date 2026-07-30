Isabella y Benjamín, otra vez en la cima: los nombres más elegidos en Río Negro

El Registro Civil difundió los nombres más elegidos del primer semestre y reveló una sorpresa: uno inspirado en un reconocido futbolista se metió en el ranking.

El Registro Civil detalló los nombres más elegidos para los recién nacidos en Río Negro.

Isabella y Benjamín volvieron a ubicarse en lo más alto del ranking de nombres elegidos en Río Negro durante el primer semestre de 2026 , según los datos oficiales del Registro Civil y Capacidad de las Personas .

Las estadísticas surgen de las inscripciones realizadas en todas las delegaciones provinciales y permiten trazar un mapa actualizado de las preferencias de las familias rionegrinas al momento de nombrar a sus hijos recién nacidos.

En el caso de las niñas , Isabella mantuvo el liderazgo, seguida por Olivia, Valentina y Sofía, nombres que vienen consolidándose en los primeros puestos desde hace varios años en la provincia.

Isabella y Benjamín, los nombres más elegidos en el primer semestre en Río Negro.

El listado se completa con Emma, Jazmín, Emilia, Martina, Aitana y Franchesca, en un Top 10 que, si bien no incorporó nuevas opciones, sí mostró algunos movimientos en el orden interno.

Entre los cambios más destacados, Emma escaló hasta el quinto lugar, Emilia se ubicó en el séptimo puesto y Franchesca logró ingresar al décimo lugar, consolidando su crecimiento en popularidad.

Ranking masculino: ingresos y ascensos

Entre los niños, Benjamín volvió a liderar el ranking, seguido por Gael, Valentín y Giovanni, en una lista que combina nombres tradicionales con otros que reflejan tendencias más recientes.

Detrás aparecen Mateo, Valentino, Enzo, Liam, Noah y Lionel, este último como una de las principales novedades del semestre al ingresar al Top 10 y desplazar a Bautista. Algunos indican que puede estar influenciado por la figura de Lionel Messi.

Otro dato relevante es el crecimiento de Valentino, que pasó del puesto 13 en 2025 al sexto lugar en el primer semestre de 2026, marcando una de las subas más significativas.

Cipolletti se posicionó como la tercera ciudad de mayor cantidad de nacimientos en los primeros seis meses. Estefania Petrella

Más de 3.200 nacimientos en seis meses

En paralelo a estas tendencias culturales, los datos demográficos muestran que durante el primer semestre de 2026 se registraron 3.248 nacimientos en Río Negro, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo período del año anterior.

En los primeros seis meses de 2025 se habían contabilizado 3.246 nacimientos, lo que refleja una estabilidad coyuntural en los registros recientes, aunque dentro de una tendencia general de descenso sostenido.

Las ciudades con mayor cantidad de inscripciones fueron General Roca, San Carlos de Bariloche, Cipolletti y Viedma, concentrando buena parte de los nacimientos registrados en toda la provincia.

El rol clave del sistema público de salud

Del total de nacimientos registrados en el semestre, el 67% correspondió a partos atendidos en hospitales públicos, mientras que el 33% restante se produjo en clínicas privadas y maternidades.

Estos datos evidencian el papel central del sistema público de salud en la atención de los nacimientos en Río Negro, especialmente en las ciudades con mayor densidad poblacional.

Además, al momento de la inscripción, las familias reciben documentación clave como el acta de nacimiento y la Libreta de Salud, Niñez y Adolescencia, fundamental para el seguimiento sanitario.

Las autoridades destacaron que las estadísticas del Registro Civil no solo permiten conocer nombres más elegidos, sino que también funcionan como una herramienta para analizar transformaciones sociales y demográficas.