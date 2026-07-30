Nuevos cambios en el Estado provincial: buscan garantizar la estabilidad laboral

El proyecto busca otorgar estabilidad al personal temporario contratado hasta 2025. No sumará nuevos cargos ni generará costos extra para Río Negro.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , remitió a la Legislatura provincial el proyecto de ley que establece la regularización contractual del personal temporario del Poder Ejecutivo Provincial. La medida está dirigida a agentes contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúan desempeñando tareas permanentes e ininterrumpidas en ministerios, entes autárquicos y áreas descentralizadas.

Desde el Gobierno remarcaron que la iniciativa no implica la incorporación de nuevo personal ni mayores costos salariales para las arcas provinciales, sino el ordenamiento del personal que ya presta servicios en la gestión pública.

Weretilneck destacó que ''este proyecto va a normalizar contractualmente a muchas trabajadoras y trabajadores de los distintos ministerios que hace varios años se desempeñan en la Administración Pública provincial”.

¿Cuáles serán las condiciones y requisitos para acceder?

El mandatario subrayó que el pase a la categoría correspondiente no será automático, sino que estará sujeto a una serie de evaluaciones de idoneidad:

Examen psicofísico: Aprobación médica correspondiente.

Evaluación teórico-práctica: Demostración de aptitudes para el cargo.

Antecedentes: No registrar sanciones disciplinarias.

Desempeño: Contar con informes favorables de las reparticiones donde prestan servicios.

Aquellos agentes que cumplan la totalidad de las condiciones quedarán encuadrados en la categoría mínima del agrupamiento y escalafón de sus funciones actuales.

Continuidad de los servicios públicos

Weretilneck enfatizó que esta medida busca dar "estabilidad laboral y tranquilidad" a las familias de los trabajadores, al tiempo que garantiza el funcionamiento del Estado: "garantiza que ningún hospital, ninguna escuela y ninguna institución disminuya los servicios que hoy brinda a todas y todos los rionegrinos", afirmó.

El proyecto ingresó a la Legislatura con Acuerdo General de Ministros, lo que habilita su tratamiento en única vuelta conforme a lo establecido por la Constitución Provincial.

Alberto Weretilneck reunió a su Gabinete para repasar la agenda de gestión: los principales ejes

El encuentro de las autoridades provinciales en Viedma fue con el fin de analizar el buen desarrollo de la temporada invernal, repasar la agenda legislativa de las próximas semanas y realizar un balance general de la marcha de las principales políticas públicas y acciones de gestión.

El Gobierno de Río Negro avanzará con un cambio en su Ley de Ministerios, creando nuevos y reestructurando otros. Gentileza

Uno de los ejes del encuentro fue el seguimiento de la temporada turística en la Zona Andina, donde el Gobierno monitorea el movimiento de visitantes, las condiciones climáticas y el operativo desplegado durante una de las épocas de mayor actividad económica del año.

En ese sentido, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó: “Bariloche está viviendo una muy buena temporada turística y eso es una gran noticia para toda la provincia. La actividad genera movimiento económico, beneficia a los municipios y sigue consolidando a Río Negro como uno de los principales destinos del país”.