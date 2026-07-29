Invierno histórico en la cordillera: Río Negro consolida una temporada récord en la montaña

La cordillera rionegrina vive una de las mejores temporadas de invierno de los últimos años. Su presente la consolida como uno de los destinos más elegidos del país.

Un invierno que se traduce en éxito luego de las intensas nevadas que permiten realizar actividades al aire libre.

En Bariloche, el Cerro Catedral se consolidó como el gran punto de encuentro para familias, principiantes y esquiadores experimentados . Con casi todos sus medios de elevación operativos de 9 a 17 horas, las jornadas combinan aprendizaje, aventura y momentos para disfrutar del entorno.

Para todos los niveles: mientras los principiantes dan sus primeros pasos en los sectores de aprendizaje, los esquiadores intermedios y avanzados aprovechan los ascensos hacia la cota intermedia y las zonas más altas con los medios Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya.

El clásico circuito del Cerro Otto complementa la propuesta invernal barilochense con alternativas ideales para el entretenimiento familiar y el turismo de aventura.

Teleférico Cerro Otto y Confitería Giratoria: a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad, el tradicional Teleférico permite acceder a la cumbre en sus tradicionales góndolas rojas. Arriba, los visitantes disfrutan de vistas panorámicas de 360° sobre el lago Nahuel Huapi y la Cordillera desde la emblemática Confitería Giratoria, sumado a su galería de arte y senderos nevados. Están habilitadas sus pistas de trineos.

Piedras Blancas: ubicado en las laderas del mismo cerro, se posiciona como el parque temático de nieve por excelencia para quienes buscan pura diversión sin necesidad de saber esquiar. Ofrece miles de metros de pistas exclusivas para deslizarse en trineo, la experiencia del snow tubing y tirolesa, garantizando diversión para todas las edades.

Dina Huapi, el ingreso a la zona cordillerana rionegrina

Ofrece paisajes y entornos únicos con una ocupación casi plena en esta temporada.

La cordillera atraviesa un momento excepcional donde el clima favorable, las inversiones en infraestructura y una variada propuesta para todas las edades consolidan a la región como el destino estrella del invierno.

El Bolsón: nevadas históricas, innovación en pista y gran agenda de eventos

Por su parte, El Bolsón vive días mágicos impulsados por las últimas nevadas que permitieron a grandes y chicos disfrutar del trineo y el esquí en un marco único.

Cerro Perito Moreno a la vanguardia: el centro administrado por Laderas se destaca por uno de sus productos estrella de la temporada: la Experiencia CatSki, que traslada a los deportistas en un pisanieves adaptado hacia zonas de nieve virgen.

Calendario de eventos: la montaña y la ciudad se preparan para competencias de esquí alpino FIS, el torneo de Rugby Xtreme sobre nieve, el Campeonato Argentino de Freeride, el tradicional festejo del Día del Niño y el Segundo Festival de la Trufa de Invierno con "caza de trufas" y clases magistrales de cocina.